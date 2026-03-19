Tuyến Metro số 5 Văn Cao - Hoà Lạc 65.000 tỷ đồng gấp rút giải phóng mặt bằng

Ông Sơn (xã Yên Bài) cho biết, khi nhận được thông tin về việc triển khai dự án tuyến metro Văn Cao - Hòa Lạc, người dân trong khu vực đều đồng thuận, sẵn sàng di dời để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, do nhiều hộ gia đình sinh sống tại đây chưa có sổ đỏ nên mức đền bù còn hạn chế. Người dân kỳ vọng dự án tuyến đường sắt sẽ sớm được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, góp phần giúp việc di chuyển vào trung tâm thành phố thuận tiện hơn.