Cư dân tiên phong nói về 'cuộc đời đáng sống hơn' tại Vinhomes Royal Island

Từ không gian xanh khoáng đạt, đặc quyền nghỉ dưỡng ngay sau hiên nhà đến nhịp sống tiện nghi, kết nối chỉ vài phút tới nội đô lịch sử, một “cuộc đời đáng sống hơn mỗi ngày” đang hiện hữu rõ nét tại Thành phố Đảo Hoàng Gia.

“Trái ngọt” của cư dân tiên phong

Là một trong 200 cư dân đầu tiên chuyển về Vinhomes Royal Island cách đây gần 2 năm, chị Nguyễn Thị Phượng (khu Tài Lộc) khó có thể tưởng tượng cuộc sống của gia đình mình lại có sự thay đổi ngoạn mục đến vậy.

Từ một quyết định có phần “liều lĩnh” - bỏ phố sang đảo, hành trình ấy dần mở ra một chuẩn sống khác biệt. Những giá trị từng được xem là xa xỉ như không gian trong lành, đặc quyền nghỉ dưỡng mỗi ngày hay cảm giác được chăm sóc chu đáo trong từng chi tiết, nay đã trở thành điều quen thuộc trong đời sống thường nhật của cả gia đình.

“Điều tôi thích nhất là không khí của Đảo Hoàng Gia. Không gian rất thoáng đãng, môi trường sống xanh sạch, dễ chịu. Tôi yêu cuộc sống ở đây, yêu con người ở đây và yêu cách mà Vinhomes chăm sóc cư dân”, chị Phượng hào hứng chia sẻ.

Chị Phượng là một trong những cư dân đầu tiên an cư tại Thành phố Đảo Hoàng Gia.

Tại Vinhomes Royal Island, cư dân như chị Phượng không cần đánh đổi giữa sự nghiệp và tận hưởng, khi hạ tầng thông suốt, mọi tiện ích và trải nghiệm sống đều hiện diện trong cùng một không gian. Trước khi chuyển về đảo, một trong những băn khoăn lớn nhất của chị Phượng là câu chuyện di chuyển và công việc. Tuy nhiên, thực tế nhanh chóng xóa bỏ mọi lo ngại.

“Công việc của tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Từ khi có cầu Hoàng Gia, việc di chuyển sang nội đô cũ của Hải Phòng rất thuận tiện, chỉ mất khoảng 5 phút là tới”, chị cho biết.

Các con chị Phượng học cưỡi ngựa tại Vinpearl Horse Academy.

Bên cạnh sự thuận tiện và tiện nghi, điều khiến gia đình chị cảm nhận rõ nhất sau gần 2 năm trở thành cư dân Đảo Hoàng Gia chính là sự thay đổi tích cực trong chất lượng sống, khi cả sức khỏe thể chất và tinh thần của cả gia đình đều được nâng lên rõ rệt.

Một lựa chọn từng được xem là khác người, theo thời gian, đã trở thành một quyết định mang lại giá trị bền vững. Với chị Phượng, Vinhomes Royal Island không đơn thuần là nơi ở, mà là nơi cuộc sống được tái định nghĩa theo cách đầy đủ hơn, cân bằng hơn và đáng tận hưởng hơn qua từng ngày.

Tận hưởng nhịp sống đa tầng trải nghiệm

Tại Vinhomes Royal Island, cư dân có thể trải nghiệm nhiều “phiên bản” cuộc sống trong cùng một không gian. Một ngày điển hình bắt đầu với nhịp làm việc sôi động giữa trung tâm mới của thành phố Cảng, tiếp nối bằng những bước dạo biển thư thái ngay sau hiên nhà khi chiều xuống, và khép lại bằng phong cách sống hoàng gia giữa những đặc quyền thượng lưu.

Điểm nhấn nổi bật là bãi tắm riêng phía sau mỗi ngôi nhà - đặc quyền vốn chỉ hiện diện tại những “thủ phủ nhà giàu” hàng đầu thế giới, như Palm Jumeirah, Miami hay Maldives. Mỗi ngày, cư dân đều có thể chạm chân lên làn cát trắng mịn, đắm mình trong không gian biển xanh, tận hưởng nắng vàng rực rỡ ngay tại chính dinh thự của mình.

Không dừng lại ở đó, Vinhomes Royal Island được vận hành trên nền tảng hệ sinh thái “họ Vin” đã được khẳng định tại nhiều đại đô thị trên cả nước. Từ chăm sóc sức khỏe với Vinmec, giáo dục chất lượng cao tại Vinschool, đến không gian mua sắm, giải trí thời thượng tại Vincom Mega Mall, tất cả được tổ chức đồng bộ, giúp cư dân an tâm về một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ. Hệ thống quản lý, vận hành chuyên nghiệp cũng góp phần duy trì tiêu chuẩn an ninh, an toàn ở mức cao, tạo nên nền tảng sống ổn định dài hạn.

“Hệ thống vận hành, quản lý và an ninh đều rất tốt. Nếu có vấn đề gì, chỉ cần báo là được hỗ trợ ngay”, chị Phượng kể.

Những đặc quyền mang dấu ấn thượng lưu tiếp tục hoàn thiện chuẩn sống khác biệt tại Đảo Hoàng Gia. Từ học viện ngựa Vinpearl Horse Academy, bến du thuyền Royal Marina 300 chỗ, sân golf 36 hố hàng đầu Đông Nam Á đến VinWonders cùng Safari, mọi tiện ích đều trở thành một phần trong nhịp sống mỗi ngày của cư dân. Song hành là phố đi bộ ven sông quy mô lớn, nơi hội tụ ẩm thực, mua sắm và giải trí, mang đến nhịp sống sôi động mà vẫn giữ trọn sự thư thái.

Đời sống tinh thần của cư dân cũng liên tục được làm giàu bởi nhịp lễ hội sôi động diễn ra quanh năm. Riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, Thành phố Đảo Hoàng Gia sẽ càng thêm rộn ràng với minishow “Tự hào Việt Nam”. Chuỗi show diễn liên hoàn, đại tiệc pool party cùng không gian check-in ngập tràn sắc đỏ sẽ mang đến trải nghiệm nghỉ lễ sôi động ngay trong lòng đô thị đảo.

Các sự kiện, lễ hội mang lại cuộc sống đa sắc màu cho cư dân Vinhomes Royal Island.

Từ một lựa chọn an cư, Vinhomes Royal Island đang dần trở thành biểu tượng cho phong cách sống mới cho giới tinh hoa tại đất Cảng. Giá trị không chỉ được đo bằng không gian hay tiện ích, mà còn bằng chất lượng trải nghiệm mỗi ngày. Trong một môi trường sống được kiến tạo để tận hưởng trọn vẹn, mỗi cư dân đều có thể chạm tới phiên bản tốt hơn của chính mình, hôm nay và cả tương lai.