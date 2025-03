Cứu tài xế ngưng tim trên vô lăng

Bệnh nhân bị ngưng tim trước đó, được bệnh viện tuyến Vĩnh Long chuyển đến cấp cứu. Bệnh nhân tên N.N.Tr (47 tuổi), ở tỉnh Vĩnh Long nhập viện S.I.S trong tình trạng lơ mơ, an thần, vận mạch liều cao.

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó không lâu, lúc đưa khách về xong, anh Tr dừng xe bên đường rồi nằm gục trên vô lăng. Người đồng nghiệp thấy bất thường nên đưa anh đến cấp cứu ở bệnh viện gần đó.

Trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm, bệnh nhân nhân đột ngột ngưng tim. Bác sĩ bệnh viện ở tỉnh Vĩnh Long hồi sinh tim phổi 30 phút và bệnh nhân may mắn tim đập trở lại.

Bệnh nhân hiện đang được theo dõi sát sao sau quá trình can thiệp cấp cứu

Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện ở Vĩnh Long cho thấy đây là tình trạng nhồi máu cơ tim cấp nguy cơ rất cao, biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp nên quyết định chuyển bệnh nhân đến Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cấp cứu.

Sau khi hội chẩn với ekip can thiệp nội mạch DSA, can thiệp mạch vành, bệnh nhân được đưa đi can thiệp khẩn. Bệnh nhân bị tắc mạch máu lớn nên được ekip đặt stent.

Sau quá trình can thiệp, bệnh nhân được chuyển sang khoa Hồi sức và được các bác sĩ, điều dưỡng theo dõi sát sao. Tình trạng tim sau can thiệp, các chỉ số có cải thiện.

Với tình trạng bệnh nhân còn đang an thần, sử dụng vận mạch liều rất cao với các chỉ số xét nghiệm, suy tim, suy thận, bệnh nhân được chỉ định hồi sức tích cực hỗ trợ máy thở với thông số cao. Trong thời gian chưa đến 24 tiếng, các thông số máy thở dần giảm được, ngưng thuốc an thần bệnh nhân tỉnh táo.

Tình trạng phù phổi cấp trên phim X-quang cũng đã giảm tổn thương so với lúc mới nhập viện. Bệnh nhân hiện tiếp xúc và được rút ống nội khí quản, tự thở bình thường và có thể ăn uống trực tiếp không cần ăn qua ống.

Bác sĩ Trần Phú Minh Châu - khoa Phẫu Thuật Gây Mê Hồi Sức Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, nhồi máu cơ tim hiện có thể xuất hiện ở cả bệnh nhân lớn tuổi và trẻ tuổi. Đối với những bệnh nhân có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường,… cần kiểm soát nghiêm ngặt các chỉ số. Đồng thời, hút thuốc lá kéo dài là yếu tố nguy cơ gây xơ vữa mạch máu. Vì thế đối với những người hút thuốc lá thường xuyên nên giảm hút thuốc và tốt nhất là bỏ thuốc lá để giảm yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ Trần Phú Minh Châu khuyến cáo, chúng ta nên duy trì lối sống lành mạnh hạn chế rượu bia chất kích thích; nên ăn nhạt, tăng cường ăn thêm trái cây, rau xanh; ổn định cân nặng ở mức phù hợp; giữ tâm lý thoải mái, tránh căng thẳng kéo dài. Chú ý tập luyện thể dục thể thao đều độ, không gắng sức để có sức khỏe tốt hơn. Bên cạnh đó, việc khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng – 1 năm/lần rất cần thiết. Đặc biệt là đối với những người có tiền sử gia đình có người bị nhồi máu cơ tim.