Cựu sao Man City khuyên đội tuyển Anh loại 1 cầu thủ yếu kém

(VTC News) -

Trong ngày ra quân, đội tuyển Anh giành chiến thắng 4-2 trước Croatia - đối thủ rất mạnh và sở hữu lối chơi khoa học. Trên thực tế, tuyển Anh làm tốt nhiệm vụ tấn công và ghi bàn khi có Harry Kane. Cùng với đó, những khoảnh khắc lóe sáng của Jude Bellingham hay Marcus Rashford giúp Tam Sư thắng trận. Tuy nhiên, màn thể hiện của đội tuyển Anh vẫn để lại nhiều nỗi lo cho cổ động viên.

"John Stones rõ ràng đã tự mắc lỗi trong bàn thắng thứ hai của Croatia khi không tạo ra áp lực đủ lớn. HLV Thomas Tuchel có thể nên củng cố lại hàng phòng ngự với sự xuất hiện của Marc Guehi. Tuyển Anh nên chuyển sang sơ đồ 3-2-5 để chống phản công tốt hơn", hậu vệ Kyle Walker bày tỏ ý kiến trên chương trình Tactics Exposed của tờ The Sun (Anh).

Tuyển Anh (áo trắng) đánh bại Croatia.

Ở lượt trận thứ hai, đối thủ của tuyển Anh mang màu sắc hoàn toàn khác. Ghana không thể bản lĩnh như Croatia nhưng lại có thừa thể lực, sức mạnh.

Kyle Walker chỉ ra một loạt điểm mạnh của tuyển Ghana: "Họ sở hữu tốc độ phản công đáng kinh ngạc, với Antoine Semenyo và Abdul Fatawu đặc biệt nguy hiểm. Semenyo sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn nếu tuyển Anh không cảnh giác với khả năng phản công của Ghana".

Cựu hậu vệ của Man City không đánh giá cao tính ổn định của Pickford nhưng thủ môn dự bị Trafford khó có cơ hội thi đấu. HLV Thomas Tuchel sẽ đau đầu hơn khi lựa chọn Rashford đá chính hoặc ngồi dự bị. Anthony Gordon đá chính trong ngày ra quân nhưng không ấn tượng. Rashford sẽ đá chính nếu đảm bảo thể lực.

Cuối cùng, Kyle Walker nói đến những điều tích cực, điểm yếu của Ghana để tuyển Anh khai thác: "Họ thắng Panama và phơi bày điểm yếu mà các tiền đạo của Anh rất thích. Các hậu vệ cánh của Ghana thường co sát vào vòng cấm địa và để khoảng trống ngoài biên cho đối phương khai thác.

Trong khi đó, các trung vệ Ghana lại mất tính liên kết khi gặp áp lực lớn. Khoảng trống xuất hiện nhiều đến mức tuyển Anh có thể đưa cả một chiếc xe bus đi qua. Với việc Harry Kane lùi sâu để kéo các hậu vệ ra khỏi vị trí cần thiết, hãy kỳ vọng Jude Bellingham sẽ bứt phá qua những khoảng trống đó và giúp Anh giành chiến thắng thứ hai liên tiếp".

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, đội tuyển Anh đấu với Ghana lúc 3h ngày 24/6 (giờ Việt Nam).