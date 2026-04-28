Cựu Phó Chánh án nhận hối lộ được đề nghị giảm từ 3 năm tù còn án treo

Ngày 28/4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Việt Cường và bị cáo Phạm Tấn Hoàng (đều là cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng).

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Cường xin giảm nhẹ hình phạt với lý do, mức án 7 năm tù về tội Nhận hối lộ mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo là quá nặng.

Tại toà phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị giảm án cho ông Phạm Việt Cường 1-2 năm tù.

Còn bị cáo Hoàng có đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại khoản tiền 80 triệu đồng mà bị cáo bị quy kết nhận hối lộ từ đồng nghiệp. Bị cáo Hoàng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Hoàng đã thay đổi nội dung kháng cáo từ “đề nghị xem xét lại khoản tiền 80 triệu đồng đã nhận hối lộ” sang kháng cáo “xin hưởng án treo để sớm về nhà cho vợ con chăm sóc”.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm cho bị cáo Phạm Tấn Hoàng còn 36 tháng tù treo.

Các bị cáo tại toà sơ thẩm.

Những bị cáo còn lại có đơn kháng cáo được VKS đề nghị giảm từ 6 tháng đến 3 năm tù, giảm xuống án tù treo hoặc thả tự do tại toà.

Trước đó, cuối tháng 12/2025, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án này. Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 bị cáo trong vụ án đã đưa hối lộ và nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao được phân công thực hiện nhiệm vụ chủ toạ phiên toà xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, nhưng lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong hai vụ án hình sự và ba vụ án dân sự.

Cựu Phó Chánh án Phạm Tấn Hoàng đã nhận hối lộ 220 triệu đồng để giải quyết một vụ án hình sự và một vụ án dân sự.

Cựu Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tấn Đức nhận hối lộ 315 triệu đồng, trong đó nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa, nhận 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong vụ đánh bạc hưởng án treo.

Cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk Vũ Văn Tú đồng phạm với bị cáo Nguyễn Tấn Đức trong việc nhận hối lộ số tiền 270 triệu đồng.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) đã nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỷ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh, thành phố. Bị cáo Nga đã môi giới hối lộ nhiều lần với số tiền nhiều nhất.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Thư ký, cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp, thuộc Văn phòng TAND cấp cao tại Đà Nẵng) đã nhận môi giới hối lộ số tiền 900 triệu đồng để tác động đến ba vụ án khác nhau…

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo với các mức hình phạt từ bằng thời gian tạm giam, đến tù treo và cao nhất là 7 năm tù.