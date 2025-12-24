Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường bị phạt 7 năm tù

(VTC News) -

Chiều 24/12, TAND TP Hà Nội tuyên án với 28 bị cáo trong vụ án Đưa, Nhận, Môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhận mức án 3 năm tù; Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, nhận 3 năm tù; Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị phạt 2 năm tù.

Bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị phạt 3 năm tù về tội Nhận hối lộ và 5 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ, tổng hình phạt 8 năm, 6 tháng tù.

Đối với nhóm bị cáo tội Đưa hối lộ, HĐXX phạt Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Thanh, cựu kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk, 5 năm tù; Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu thư ký Phó Chánh án TAND Tối cao, 5 năm tù.

Các bị cáo tại toà.

HĐXX cho biết hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến quá trình thực thi công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân, làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong khối các cơ quan tư pháp, làm giảm niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền.

“Do đó, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm trừng trị các cá nhân có hành vi đi ngược lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội; đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nói chung, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói riêng", HĐXX nhấn mạnh.

Về các tình tiết giảm nhẹ, TAND TP Hà Nội đánh giá, quá trình điều tra và tại phiên tòa, về cơ bản các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm đã thực hiện, nhận thức được sai lầm. Tất cả các bị cáo đã khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải.

Trước đó, đại diện VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội. Theo kiểm sát viên tại tòa, vụ án này xảy ra trong thời gian dài, với sự câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài cơ quan tố tụng với tổng số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ là đặc biệt lớn, hơn 11,4 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Bản luận tội cáo buộc hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức; tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong chính cơ quan tư pháp.

Điều này làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng; giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, người đưa hối lộ có vai trò là người khởi xướng, là nguồn cơn làm thoái hóa biến chất đội ngũ cán bộ, công chức. Người môi giới hối lộ được xác định là người trung gian giữa những người đưa hối lộ và người nhận hối lộ để thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ. Đây là hành vi giúp sức, tiếp tay cho nhiều tội phạm, kể cả tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Người nhận hối lộ là người lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, phá vỡ sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

Cơ quan tố tụng đánh giá, các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sự hiểu biết pháp luật nhất định, thậm chí còn nhiều bị cáo từng là chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, nhưng vì động cơ cá nhân, vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Do đó, VKS cho rằng khi quyết định hình phạt, đề nghị HĐXX xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo thuộc nhóm Nhận hối lộ là cao nhất, tiếp đến là Môi giới hối lộ và Đưa hối lộ.