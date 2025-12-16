Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường bị đề nghị 7-8 năm tù

(VTC News) -

Chiều 16/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 28 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh thành.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đại diện VKS đề nghị phạt ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 7-8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị phạt 3-4 năm tù; Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, 3-4 năm tù; Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, 24-30 tháng tù.

VKS đề nghị phạt ông Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, 3-4 năm tù về tội Nhận hối lộ và 5-6 năm tù về tội Môi giới hối lộ.

Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị phạt 6-7 năm tù về tội Môi giới hối lộ.

Các bị cáo tại toà.

Trước đó, đại diện VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội. Theo kiểm sát viên tại tòa, vụ án này xảy ra trong thời gian dài, với sự câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài cơ quan tố tụng với tổng số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ là đặc biệt lớn, hơn 11,4 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Bản luận tội cáo buộc hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức; tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong chính cơ quan tư pháp.

Điều này làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng; giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, người đưa hối lộ có vai trò là người khởi xướng, là nguồn cơn làm thoái hóa biến chất đội ngũ cán bộ, công chức. Người môi giới hối lộ được xác định là người trung gian giữa những người đưa hối lộ và người nhận hối lộ để thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ. Đây là hành vi giúp sức, tiếp tay cho nhiều tội phạm, kể cả tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Người nhận hối lộ là người lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, phá vỡ sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

Cơ quan tố tụng đánh giá, các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sự hiểu biết pháp luật nhất định, thậm chí còn nhiều bị cáo từng là chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, nhưng vì động cơ cá nhân, vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Do đó, VKS cho rằng khi quyết định hình phạt, đề nghị HĐXX xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo thuộc nhóm Nhận hối lộ là cao nhất, tiếp đến là Môi giới hối lộ và Đưa hối lộ.