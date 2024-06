Cùng VIB và 30 Anh trai ‘say hi’ khuấy động mùa hè

(VTC News) -

Sự kiện giao lưu, ký tặng khán giả của những gương mặt trẻ trung, được nhiều người yêu mến vào chiều ngày 5/6 tại TP.HCM đã mở màn cho show truyền hình thực tế – Anh trai "say hi".

Nghệ sĩ tham gia chương trình Anh trai "say hi".

Show âm nhạc “hot” hơn mùa hè sắp đổ bộ

Show thực tế Anh trai "say hi" - sân chơi âm nhạc hoàn toàn mới và đáng mong đợi nhất năm - sẽ đổ bộ trong tháng 6 này. Chương trình quy tụ tới 30 nghệ sĩ nam gốc Việt tài năng đến từ nhiều quốc gia. Không chỉ hàng triệu khán giả trong nước, mà đông đảo fan quốc tế cũng đang háo hức mong chờ để theo dõi và ủng hộ các ‘Anh trai’.

Ngoài gương mặt cuốn hút, thân quen trên sân khấu, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ chào sân với những bản hit mới khoe giọng hát nội lực, vũ đạo công phu, đầu tư hình ảnh trau chuốt cùng nhiều yếu tố bất ngờ khác. Bảo chứng cho sức hút của Anh trai "say hi" là bộ đôi ăn ý đứng sau loạt show thực tế ăn khách: Đơn vị sản xuất Vie Channel và nhà tài trợ kim cương VIB.

Sau nhiều lần ‘bén duyên’ thành công, màn kết hợp mới nhất giữa Vie Channel và Ngân hàng “Dẫn đầu xu thế thẻ” VIB hứa hẹn sẽ tiếp tục mang tới show âm nhạc thực tế chất lượng và hấp dẫn nhất 2024.

Chỉ cần nhìn vào sự góp mặt của 30 nghệ sĩ trẻ, đa tài và được lòng người hâm mộ nhất hiện nay, cùng quy mô tổ chức chương trình, có thể hiểu lý do khiến độ nóng của show ngày càng tăng khi ngày phát sóng tập đầu tiên đang cận kề. Anh trai "say hi" không chỉ là show giải trí đơn thuần, mà còn nguồn cảm hứng về một thế hệ nghệ sĩ trẻ năng lượng, sẵn sàng chinh phục ước mơ vươn tầm quốc tế.

Tại sự kiện ra mắt bài hát chủ đạo của Anh trai "say hi", VIB cũng đã ‘nhá’ nhẹ những đặc quyền đầu tiên dành riêng cho khách hàng của mình. Những khoảnh khắc sáng tạo ảnh nghệ sĩ, cơ hội nhận poster và chữ ký, giao lưu tương tác ở cự ly siêu gần và selfie nét căng cùng 30 nghệ sĩ trong sự kiện đã mở màn cho cuộc đổ bộ đầy hào hứng của show âm nhạc được mong đợi nhất năm nay.

Sự kiện ra mắt bài hát chủ đạo của Anh trai "say hi" tại TP.HCM thu hút đông đảo khán giả.

Đồng hành cùng Anh trai "say hi", VIB còn tung nhiều đặc quyền khiến khán giả, đồng thời là người dùng thẻ của Ngân hàng, đứng ngồi không yên. Điều này đã từng được thấy qua những chương trình đình đám với vai trò nhà tài trợ kim cương của VIB như The Masked Singer Vietnam, đại nhạc hội ngoài trời All-star Concert….

Với VIB, mỗi điểm chạm khán giả là một bước đi hoàn toàn mới

VIB từng đồng hành và tạo tiếng vang với loạt show thực tế đình đám như 2 mùa liên tiếp The Masked Singer Vietnam (Ca sĩ Mặt nạ), Let’s Feast Vietnam (Hành trình Kỳ thú),… Ở chương trình nào, hình ảnh của nhà tài trợ VIB cũng được khán giả yêu thích và đón nhận nồng nhiệt bởi sự sáng tạo, chỉn chu và hiện đại.

Đại diện Ngân hàng chia sẻ, ngoài cách tiếp cận bằng các sản phẩm có nhiều ưu đãi, mang hàm lượng công nghệ cao, dẫn đầu xu hướng trong nước và khu vực, VIB còn chú trọng vào việc gia tăng điểm chạm với khách hàng qua nhiều hình thức hiện đại. Trong đó, các show thực tế chính là điểm chạm cá tính và cảm xúc, kết nối ngân hàng bán lẻ năng động VIB với thế hệ Gen Z và Y – dự kiến chiếm tới 85% danh mục khách hàng của VIB đến năm 2026.

VIB giới thiệu các sản phẩm thẻ tín dụng đến khán giả chương trình.

“Công thức tìm kiếm và lựa chọn show thực tế để gắn bó đồng hành của chúng tôi không chỉ ở mức độ ăn khách trên toàn cầu, mà còn được đầu tư nghiêm túc bởi đội ngũ chuyên nghiệp, ưu tiên chất lượng về cả phần nghe lẫn phần nhìn cho khán giả.

Hội tụ mọi yếu tố này, Anh trai "say hi" chính là chiếc cầu nối tiếp theo đưa thương hiệu và sản phẩm dịch vụ của VIB đến gần hơn với khán giả truyền hình”, VIB cho biết thêm.

Anh trai "say hi" lần đầu tiên lên sóng, song đại diện VIB bày tỏ tin tưởng rằng, thông điệp ‘Dẫn đầu xu thế thẻ’ của VIB sẽ tiếp tục được truyền tải rộng khắp và hiệu quả đến khán giả. Từ đó, các sản phẩm thẻ chất lượng, mang hàm lượng công nghệ cao của nhà băng sẽ có cơ hội in sâu vào tâm trí khách hàng tiềm năng và trở thành sự lựa chọn tốt nhất, giúp cuộc sống của họ trở nên tiện ích, hiện đại hơn.