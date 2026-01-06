Bộ Nội vụ đang xây dựng quy định mới về tổ chức của thôn, tổ dân phố

(VTC News) -

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình vừa ký văn bản số 12671 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Theo đó, cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị ban hành văn bản thành lập và thống nhất trên toàn quốc về mô hình tổ chức thôn, tổ dân phố: Dưới xã là thôn, dưới phường là tổ dân phố.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Nội vụ cho biết Kết luận số 186 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp) có nội dung "khẩn trương ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố".

Ngày 31/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 268 (về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp), trong đó Bộ Nội vụ được giao chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương xây dựng trình Chính phủ ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách để các địa phương tổ chức thực hiện.

"Bộ Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách để trình Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng, trình ban hành Nghị định này", Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nêu rõ.

Trước đó, hồi tháng 12/2025, Bộ Nội vụ có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn một số nội dung về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Văn bản nêu rõ, để bảo đảm ổn định hệ thống chính trị ở cơ sở, phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trên cơ sở ý kiến của một số địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Về tổ chức thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Kết luận số 163, Kết luận số 186 và Kết luận số 210 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Bộ Nội vụ định hướng, căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, tình hình nhân sự và thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu thực hiện việc kiện toàn các chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết để phục vụ công tác bầu cử hoặc nhằm bảo đảm sự ổn định, liên tục trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh, thành phố xem xét, quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc chỉ đạo chủ tịch UBND cấp xã, phường, đặc khu xem xét, quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để đảm bảo duy trì hoạt động.

Bộ Nội vụ lưu ý, thời gian kéo dài nhiệm kỳ hoặc thời gian cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời được thực hiện cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.