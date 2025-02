(VTC News) -

So với cùng kỳ năm 2024, CPI tháng đầu năm 2025 tăng 3,63%.

Trong mức tăng 0,98% của CPI tháng 1 so với tháng trước, 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng chỉ số giá giảm.

CPI tháng đầu năm 2025 tăng 0,98%. (Ảnh minh họa: Công Hiếu)

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với tăng 9,47% so với tháng trước đẩy chỉ số CPI chung tăng 0,51 điểm phần trăm. Trong đó, chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế tăng 12,57% do một số địa phương triển khai áp dụng giá dịch vụ y tế mới theo Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Nhóm giao thông tăng tăng 0,95% góp phần làm CPI chung tăng 0,09 điểm phần trăm.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,74%, tác động làm chỉ số CPI chung tăng 0,25 điểm phần trăm.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,69%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,51%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,38%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,35%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,31% do nhu cầu tiêu dùng tăng vào mùa cưới và dịp Tết Nguyên đán.

Hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm giáo dục giảm nhẹ 0,04% và bưu chính, viễn thông giảm 0,12%.

Lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 0,42% so với tháng trước và tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,63%) chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt và dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Nhu cầu mua sắm vàng trước Tết Nguyên đán tăng đẩy chỉ số giá vàng tháng 01/2025 tăng 1,03% so với tháng trước; tăng 29,13% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá USD tháng 1 tăng 0,21% so với tháng trước; tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước.