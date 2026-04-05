Công nghệ 5/4: Nhà vệ sinh của tàu Orion lại gặp trục trặc

(VTC News) -

Nhà vệ sinh của tàu Orion lại gặp trục trặc

Nhà vệ sinh trên tàu Orion lại gặp trục trặc, khiến phi hành đoàn Artemis II phải dùng túi dự phòng để chứa nước tiểu. Các kỹ sư nghi ngờ băng đã chặn đường ống thoát, dù hệ thống vẫn hoạt động bình thường cho việc đi vệ sinh số 2. NASA nhấn mạnh rằng phi hành đoàn đã được huấn luyện để xử lý tình huống này và vẫn trong trạng thái ổn định.

Phi hành gia Christina Koch trong buổi hướng dẫn sử dụng phiên bản thử nghiệm của hệ thống nhà vệ sinh trên tàu Orion. (Nguồn: NASA)

Sau nhiều giờ thử nghiệm, Orion đã thực hiện thành công lần xả nước thải, cho phép phi hành đoàn trở lại sử dụng hệ thống vệ sinh bình thường. Đây là một bước tiến quan trọng, giúp giảm bớt lo ngại về sinh hoạt trong không gian.

Lịch trình trong ngày cũng có những thay đổi. Một thao tác điều chỉnh quỹ đạo trong không gian sâu đã bị hủy bỏ, thay vào đó phi hành đoàn thực hiện các thao tác điều khiển bằng tay để thử nghiệm giải pháp làm nóng cho hệ thống xả.

Artemis II: Phi hành đoàn lần đầu nhìn thấy Mặt Trăng “khác thường”

Phi hành đoàn Artemis II đã đi được hơn nửa chặng đường tới Mặt Trăng và vừa có những khoảnh khắc đầu tiên quan sát mặt xa của Mặt Trăng từ khoang tàu Orion.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, phi hành gia Christina Koch chia sẻ rằng khung cảnh này “không giống Mặt Trăng mà tôi quen thuộc từ Trái Đất”, khi các vùng tối xuất hiện ở vị trí khác thường. Cả đội đã so sánh với tài liệu huấn luyện để xác nhận rằng họ đang nhìn thấy phần Mặt Trăng chưa từng được quan sát trực tiếp từ Trái Đất.

Nữ phi hành gia Christina Koch của NASA đang làm việc trên tàu Orion. (Nguồn NASA)

Chỉ huy Reid Wiseman gọi chuyến bay là một “thành tựu tuyệt vời”, khi họ có thể đồng thời nhìn thấy Trái Đất gần như trong bóng tối và Mặt Trăng sáng rực.

Phi hành đoàn cho biết họ vẫn duy trì được giấc ngủ và sinh hoạt bình thường trong khoang Orion rộng khoảng 5 m, tương đương một chiếc xe cắm trại. Họ cũng có thời gian trò chuyện với gia đình, điều mà Wiseman mô tả là “khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời”.

Theo kế hoạch, vào ngày 6/4 (giờ Mỹ), tàu Orion sẽ tiến vào vùng ảnh hưởng trọng lực của Mặt Trăng và thực hiện chuyến bay vòng qua, tiếp cận cách bề mặt khoảng 7.400 km. Đây sẽ là lần đầu tiên con người quan sát trực tiếp nhiều khu vực chưa từng thấy của Mặt Trăng, đồng thời lập kỷ lục mới về khoảng cách xa nhất mà phi hành đoàn từng bay khỏi Trái Đất, vượt qua thành tích của Apollo 13.

Robot nâng vật nặng gấp 100 lần trọng lượng

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Bang Arizona (ASU), dẫn đầu bởi nghiên cứu sinh Eric Weissman, đã tạo ra các cơ nhân tạo dựa trên polymer xoắn đặc biệt gọi là HARP actuators.

Chúng mô phỏng sự co giãn của cơ bắp tự nhiên, nhẹ, linh hoạt và gần như không phát ra tiếng động. Chỉ cần một lượng khí nhỏ, các “cơ” này có thể co giãn, giúp robot di chuyển và nâng tải trọng vượt xa khả năng của hệ thống động cơ truyền thống.

Eric Weissman, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành kỹ thuật cơ khí tại ASU, điều khiển một cánh tay robot được làm từ các bộ truyền động mềm. (Nguồn: Samantha Chow/ASU)

Nhờ khả năng chịu nhiệt và môi trường khắc nghiệt, công nghệ này có thể được dùng trong cứu hộ thảm họa, khi robot mềm chui qua đống đổ nát để tìm người sống sót.

Trong đời sống, chúng có thể hỗ trợ người cao tuổi với các công việc đơn giản. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát triển cánh tay robot mềm lấy cảm hứng từ vòi voi, có thể thực hiện các nhiệm vụ tinh vi trong công nghiệp và tương tác an toàn với con người.

Các cơ khí nén này còn hứa hẹn ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y tế và thám hiểm không gian. Nhóm nghiên cứu đã nộp bằng sáng chế tạm thời và nhận tài trợ từ NVIDIA để tiếp tục phát triển. Với vật liệu đạt chuẩn không gian, công nghệ này có thể hỗ trợ cả phi hành gia lẫn robot trong các sứ mệnh ngoài Trái Đất.