Nói lời sau cùng, trùm ma túy Bùi Đình Khánh xin giảm án cho bạn gái

Ngày 15/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục việc xét xử sơ thẩm đối với Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng và nổ súng gây chết người.

Trước khi tiến hành nghị án, Hội đồng xét xử cho phép bị cáo Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, quê tỉnh Quảng Ninh) và các bị cáo khác lên bục khai báo để nói lời sau cùng.

Tại tòa, bị cáo Bùi Đình Khánh gửi lời cảm ơn tới Hội đồng xét xử trong những ngày qua đã làm việc hết sức công tâm, cảm ơn các luật sư đã bảo vệ quyền lợi cho bị cáo.

Đồng thời, bị cáo Khánh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đánh giá, giảm nhẹ các hình phạt trong nhóm tội phạm che giấu, đều vì lý do tình cảm đã vô tình phạm tội.

Bị cáo Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Bản thân bị cáo Khánh nhận rõ hành vi phạm tội của mình, đã thiếu tu dưỡng, đứng trước lợi nhuận nên gục ngã, có hành vi buôn bán ma túy gây hại cho nhiều gia đình, gây dư luận bức xúc cả nước.

Bị cáo Khánh cũng tiếp tục gửi lời chia buồn tới gia đình Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, xin lỗi tất cả các bị cáo trong vụ án vì bản thân Khánh là người chỉ huy cầm đầu, không nhận thức rõ mức độ nguy hại để dẫn tới hậu quả nhiều gia đình tan nát. Đây là điều hết sức buồn và đau khổ.

"Cuộc chiến phòng chống ma túy trong thời bình vẫn còn đổ máu, tất cả do những người như bị cáo đã gục ngã trước lợi nhuận", bị cáo Khánh trình bày.

Gửi lời xin lỗi đến gia đình, bị cáo Khánh cho biết bản thân là con trưởng trong nhà nhưng đã phụ sự mong đợi của cha mẹ, gia đình.

Về phần bản thân của mình, bị cáo Khánh không có đề nghị gì vì tự thấy bản thân không đủ để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bản án là đúng người đúng tội, không có gì sai và thích đáng đối với bị cáo.

Các bị cáo tại tòa.

Diễn biến tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho biết có 17/19 bị cáo đã nhận tội, riêng bị cáo Ngô Văn Tuyên và Vũ Hồng Sơn không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị cáo khác tại tòa, cơ quan tố tụng khẳng định có đủ cơ sở xác định hai người này phạm tội đúng như cáo trạng truy tố, không oan sai.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh là người chuẩn bị địa điểm để cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ tỉnh Phú Thọ về Quảng Ninh để bán.

Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán. Cơ quan điều tra xác định các bị cáo còn cất giấu hai khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng với mục đích chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến một cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh là Thượng úy Nguyễn Đăng Khải tử vong. Sau đó, bị cáo tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng nhiều ô tô, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của Bùi Đình Khánh) tại tòa.

Trong vụ án này, Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8 kg để bán. Hải còn bị cáo buộc bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.

Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin kể trên tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó đã chỉ đạo cho Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối để tiêu thụ. Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho hai khẩu súng AK để gây án.

Nguyễn Hữu Đằng bị cáo buộc dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin thì bị bắt quả tang. Cơ quan điều tra cũng cáo buộc nhiều người tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng, gồm hành vi cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.

Khi công bố luận tội, đại diện Viện kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ xác định bị cáo Bùi Đình Khánh đã phạm vào các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” nên tổng mức hình phạt đề nghị đối với bị cáo này là tử hình.

Các luật sư nêu quan điểm bào chữa cho các bị cáo.

Ngoài ra, các bị cáo Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng cũng bị đề nghị mức án cao nhất là tử hình. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ chung thân đến 24-30 tháng tù.

Riêng bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái Bùi Đình Khánh) và Nguyễn Thị Hạnh cùng bị đề nghị mức án từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng về tội “Che giấu tội phạm”.

Ngoài các mức án tù kể trên, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị tịch thu tiêu huỷ các mẫu vật ma tuý hoàn lại sau giám định; giao 3 khẩu súng và đạn giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định.

Tịch thu sung ngân sách số tiền 8 triệu đồng thu của Nguyễn Quang Tư, tịch thu các điện thoại di động và 1/2 giá trị ô tô mà các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm phạm tội thu phát mại sung ngân sách nhà nước. Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có.