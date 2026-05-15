Chiều nay vùng núi Bắc Bộ mưa dông, nguy cơ lốc sét và mưa đá

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng đang mưa dông cục bộ. Trong chiều và tối nay (15/5), mưa rào và dông rải rác tiếp diễn ở các khu vực này với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Cũng trong khoảng thời gian này, vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-25mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Vùng núi Bắc Bộ mưa dông, nguy cơ xuất hiện mưa đá.

Nhận định thời tiết từ nay đến 10/6, cơ quan khí tượng cho hay, trên phạm vi toàn quốc khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và dông diện rộng. Đặc biệt, tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nguy cơ xảy ra mưa lớn diện rộng từ khoảng cuối tháng 5, Bắc Bộ từ khoảng tháng 6.

"Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.

Tổng lượng mưa tại Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%, các khu vực còn lại phổ biến ở mức xấp xỉ.

Cũng trong khoảng thời gian dự báo, Biển Đông khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới ở mức tương đương trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 0,7 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,1 cơn).

Nắng nóng cũng có xu hướng gia tăng tại Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Trong khi đó tại Nam Bộ, nắng nóng khả năng suy giảm dần từ khoảng tuần cuối tháng 5. Số ngày nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm, tập trung ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Nhiệt độ trung bình cả nước cũng sẽ cao hơn 0,5-1°C, có nơi cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.