Sự cố bất ngờ trên tàu Orion: Toilet hỏng giữa không gian

Theo NASA, sự cố xuất hiện ở hệ thống xử lý chất thải trên tàu Orion, cụ thể là bộ phận thu gom nước tiểu thuộc Hệ thống quản lý chất thải toàn cầu (WMS).

"Phi hành gia Christina Koch là người đầu tiên phát hiện vấn đề khi khởi động hệ thống. Quạt của nhà vệ sinh được báo cáo là bị kẹt", người phát ngôn NASA Gary Jordan cho biết trong phần bình luận trực tiếp.

Ông Jordan nói thêm: "Các nhóm kỹ thuật dưới mặt đất đang đưa ra hướng dẫn để tiếp cận quạt và làm sạch khu vực đó nhằm khôi phục hoạt động của nhà vệ sinh".

Tàu vũ trụ Orion chở phi hành đoàn sứ mệnh Artemis 2 rời khỏi Trái Đất. (Ảnh: NASA)

Ông Norm Knight, giám đốc điều hành bay của NASA, cho biết nguyên nhân sự cố đến từ bộ điều khiển của nhà vệ sinh. Dù vậy, các phi hành gia vẫn có thể sử dụng hệ thống để đi đại tiện, nhưng chưa thể tiểu tiện trong thời gian chờ sửa chữa.

"Trong lúc này, họ sử dụng phương án dự phòng dành riêng cho nước tiểu", ông Jordan cho hay. "Chức năng thu gom chất thải rắn vẫn hoạt động bình thường trên hệ thống của Orion".

Sau khi nhận được hướng dẫn từ Trung tâm Điều khiển Nhiệm vụ, chuyên gia Koch tiến hành các bước khắc phục. Không lâu sau, hệ thống được khôi phục.

"Rất vui được báo cáo rằng nhà vệ sinh đã hoạt động trở lại", Amy Dill, người liên lạc trực tiếp giữa Trung tâm Điều khiển Nhiệm vụ và phi hành gia sứ mệnh thông báo. "Chúng tôi khuyến nghị để hệ thống đạt tốc độ vận hành trước khi sử dụng, và để nó chạy thêm một chút sau khi sử dụng".

Bà Koch đáp lại: "Chúng tôi rất vui mừng và sẽ làm theo hướng dẫn".

Trước khi sự cố được xử lý, ít nhất một thành viên phi hành đoàn đã phải sử dụng thiết bị dự phòng. Bà Koch cho biết một túi tiểu gấp gọn (CCU) đã đầy và cần được xả ra ngoài không gian. Trung tâm Điều khiển sau đó hướng dẫn thời điểm thích hợp để thực hiện thao tác này.

Chuyên gia sứ mệnh Artemis 2 Christina Koch (bên phải) trong buổi hướng dẫn sử dụng phiên bản thử nghiệm của hệ thống nhà vệ sinh không gian Orion.(Ảnh: NASA)

So với các phi hành gia Apollo trong thập niên 1960 - 1970, điều kiện trên Artemis 2 được cải thiện đáng kể. Trước đây, các phi hành gia phải sử dụng túi nhựa để xử lý chất thải, sau đó lưu trữ chất rắn và xả nước tiểu ra ngoài không gian.

Nhà vệ sinh trên tàu Orion là phiên bản thu nhỏ của hệ thống trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, được tích hợp vào sàn khoang tàu và có không gian tương đương phòng vệ sinh trên máy bay chở khách.

Dù tàu Orion lớn hơn các khoang Apollo trước đây, không gian bên trong vẫn khá hạn chế. Hệ thống nhà vệ sinh sử dụng luồng không khí để hút chất thải rắn vào thiết bị chứa, trong khi mỗi phi hành gia có phễu riêng để xử lý nước tiểu.

"Đây là một thành phần rất quan trọng trên con tàu", Blaine Brown, giám đốc hệ thống cơ khí Orion của Lockheed Martin, nói. "Bạn có thể gọi đó là tiện nghi, nhưng nhiều người xem đó là nhu cầu thiết yếu".

Artemis 2 là chuyến bay có người lái đầu tiên của tàu Orion và tên lửa Space Launch System, kéo dài khoảng 10 ngày bay quanh Mặt Trăng.

Sứ mệnh mở đầu cho chương trình Artemis của NASA, với mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 và xây dựng căn cứ lâu dài vào năm 2032.