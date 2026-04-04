Artemis II vượt mốc 'nửa đường tới Mặt Trăng'

“Hiện tại các bạn đã ở gần Mặt Trăng hơn so với khoảng cách tới Trái Đất”, trung tâm điều khiển nhiệm vụ thông báo với các phi hành gia sứ mệnh Artemis II vào khoảng 23h ngày 3/4 (11h ngày 4/4, theo giờ Hà Nội), trong chương trình phát sóng trực tiếp của NASA.

“Chúng tôi đều có chung một cảm xúc, rất vui khi nghe điều đó... Ngay lúc này, chúng tôi có thể nhìn thấy Mặt Trăng qua cửa sổ kết nối, đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp”, phi hành gia Christina Koch trả lời.

Bức ảnh Trái Đất được chụp bởi phi hành gia sứ mệnh Artemis II vào ngày 3/4. (Ảnh: NASA)

NASA cho biết tàu vũ trụ Orion cách Trái Đất khoảng 219.000 km vào sáng 4/4 sau 2 ngày 5 giờ 24 phút xuất phát từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida.

“Chúng tôi đã đi được nửa chặng đường”, NASA đăng trên mạng xã hội.

Cột mốc tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày thứ năm của chuyến bay, khi đó tàu sẽ đi vào 'vùng ảnh hưởng hấp dẫn' của Mặt Trăng, khu vực mà trọng lực của thiên thể này tác động lên nó sẽ lớn hơn so với Trái Đất.

NASA cho biết thêm, sứ mệnh Artemis II dự kiến lập kỷ lục khoảng cách xa nhất con người từng bay trong không gian. Bốn phi hành gia sẽ đạt khoảng cách tối đa 406.773 km so với Trái Đất vào ngày 6/4, khi tàu Orion bay qua phía xa của Mặt Trăng trước khi quay về.

Kỷ lục hiện tại do sứ mệnh Apollo 13 thiết lập năm 1970 ở mức 400.171 km.

Dù việc phá kỷ lục đã được dự đoán từ trước, con số khoảng cách lần này đáng tin cậy hơn nhờ được tính toán sau khi Orion hoàn tất cú đốt động cơ chuyển tiếp lên quỹ đạo Mặt Trăng (TLI). Đây là thao tác kéo dài gần 6 phút, giúp tàu rời quỹ đạo Trái Đất và hướng tới Mặt Trăng, đồng thời xác định chính xác quỹ đạo cho phần còn lại của sứ mệnh.

Artemis II không được thiết kế để hạ cánh mà là chuyến bay lượn quanh Mặt Trăng nhằm kiểm chứng khả năng đưa phi hành gia đi và về an toàn của tàu Orion.

Nếu thành công, các sứ mệnh Artemis tiếp theo, bao gồm kế hoạch đổ bộ có người lái lên vùng tối của Mặt Trăng vào năm 2028.