Công nghệ 15/5: Kỷ nguyên 15GB lưu trữ miễn phí Gmail sắp kết thúc

Gmail sắp cắt giảm dung lượng miễn phí

Google đang thử nghiệm chính sách mới với Gmail, giảm dung lượng lưu trữ miễn phí từ 15GB xuống còn 5GB cho tài khoản mới. Người dùng chỉ có thể mở khóa lại mức 15GB nếu cung cấp số điện thoại xác minh. Đây được xem là bước đi thử nghiệm, chưa rõ có trở thành chính sách chính thức hay không.

Người dùng trên Reddit đã phản ứng bằng nhiều câu hỏi về các dịch vụ miễn phí, một số cho rằng đó là cách mới để Google thu thập dữ liệu từ người dùng. (Nguồn: Reddit)

Động thái này khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Một số người cho rằng đây là cách Google thu thập thêm dữ liệu cá nhân, trong khi nhiều ý kiến khác nhận định việc yêu cầu số điện thoại có thể giúp hạn chế tình trạng spam. Hiện tại, các tài khoản Gmail cũ vẫn giữ nguyên mức 15GB miễn phí.

Google chưa đưa ra thông báo chính thức và trang hỗ trợ vẫn ghi nhận mức 15GB cho mỗi tài khoản. Vì vậy, người dùng chưa cần quá lo lắng. Đây có thể chỉ là thử nghiệm A/B ở một số khu vực, và kết quả sẽ quyết định liệu chính sách này có được áp dụng rộng rãi trong tương lai hay không.

Motorola Razr Fold: Pin mạnh nhưng chưa đủ hấp dẫn

Motorola Razr Fold là mẫu điện thoại gập dạng sách đầu tiên của hãng, nổi bật với viên pin 6.000mAh sử dụng công nghệ silicon-carbon. Nhờ đó, máy có thể hoạt động cả ngày dài mà không lo hết pin, vượt trội hơn nhiều đối thủ như Samsung hay Google Fold. Đây là điểm cộng lớn nhất giúp Razr Fold khác biệt trên thị trường.

Motorola Razr Fold - thiết kế đẹp, pin trâu nhưng giá cao. (Nguồn: Motorola)

Ngoài pin, thiết kế của Razr Fold cũng gây ấn tượng với đường nét bo tròn, mặt lưng mềm mại và màu sắc tinh tế. Motorola còn trang bị hệ thống đa nhiệm thông minh, cho phép mở nhiều ứng dụng cùng lúc theo dạng cửa sổ linh hoạt. Tuy nhiên, mức giá 1.900 USD khiến người dùng kỳ vọng nhiều hơn ở một thiết bị cao cấp.

Điểm trừ của Razr Fold nằm ở camera chưa ổn định, bloatware cài sẵn và thiếu một số tiện ích như nam châm Qi2 hay khe gắn bút stylus. Dù có phong cách riêng và pin vượt trội, thiết bị vẫn bị đánh giá là chưa đủ để cạnh tranh mạnh mẽ với Galaxy Z Fold hay Pixel Fold.

Insta360 Go 3S: Đơn giản hóa phong cách retro

Insta360 vừa giới thiệu phiên bản Go 3S với sự thay đổi thú vị: tính năng độc đáo nhất của máy nay được tinh giản theo phong cách retro. Thay vì phức tạp hóa trải nghiệm quay, hãng tập trung vào sự đơn giản, giúp người dùng dễ dàng thao tác và tận hưởng quá trình sáng tạo.

Mãu camera hành động với phong cách retro tinh giản Instra360 Go 3s. (Nguồn: Petapixel)

Thiết kế mới mang hơi hướng cổ điển, gợi nhớ đến những chiếc máy quay cầm tay của thập niên trước. Điều này không chỉ tạo cảm giác hoài niệm mà còn khiến sản phẩm trở nên khác biệt giữa thị trường camera hành động vốn đang cạnh tranh khốc liệt.

Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tinh thần retro, Go 3S hứa hẹn mang lại trải nghiệm quay phim vừa tiện lợi vừa cá tính. Đây là bước đi chiến lược của Insta360 nhằm thu hút nhóm người dùng yêu thích sự sáng tạo nhưng vẫn đề cao sự đơn giản.