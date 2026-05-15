Với mùi hương khá nồng, bột giặt có thể khiến chuột khó chịu, hạn chế xuất hiện trong nhà, đặc biệt khi chúng mới xuất hiện ở một số khu vực nhất định.

Cách đuổi chuột bằng bột giặt

Mẹo đuổi chuột bằng bột giặt thường được thực hiện bằng cách pha với nước rồi xịt hoặc lau tại những nơi chuột thường xuyên di chuyển. Mùi hương đậm của bột giặt có thể làm chuột khó chịu, đồng thời khiến chúng mất dấu mùi quen thuộc trên đường đi.

Bạn có thể áp dụng một số cách sau:

- Bột giặt pha với nước: Pha loãng bột giặt với nước rồi xịt hoặc lau ở những khu vực chuột thường xuất hiện. Cần lưu ý không xịt gần thực phẩm hoặc các dụng cụ ăn uống.

- Bột giặt kết hợp tinh dầu bạc hà: Hòa bột giặt với nước, sau đó thêm vài giọt tinh dầu bạc hà rồi xịt tại các góc khuất. Tuy nhiên, nên sử dụng lượng vừa phải vì mùi có thể khá nồng.

- Bột giặt kết hợp bột ớt: Pha loãng bột giặt, thêm một lượng nhỏ bột ớt rồi đặt hoặc xịt tại nơi phù hợp. Khi áp dụng cách này, cần tránh để hỗn hợp dính vào mắt, da tay trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

Dùng bột giặt để đuổi chuột là mẹo dân gian được nhiều gia đình áp dụng nhờ dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí.

Trong các phương pháp trên, cách pha bột giặt với nước được đánh giá là đơn giản và an toàn hơn nếu sử dụng đúng vị trí. Với tinh dầu bạc hà hoặc bột ớt, người dùng cần thận trọng hơn vì mùi mạnh có thể gây khó chịu cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những người nhạy cảm với mùi hương.

Vì sao bột giặt có thể giúp xua đuổi chuột?

Chuột thường dựa vào khứu giác để tìm thức ăn, xác định đường đi và quay lại những nơi quen thuộc. Khi xuất hiện mùi bột giặt quá nồng, chúng có thể bị mất dấu mùi hoặc cảm thấy không an toàn nên hạn chế quay lại. Vì vậy, nhiều người thường dùng bột giặt để lau sàn, xịt vào góc khuất hoặc rắc ở nơi chuột hay xuất hiện.

Tuy nhiên, hiệu quả của cách này còn phụ thuộc vào số lượng chuột trong nhà. Nếu chỉ có vài con đi qua, bột giặt có thể giúp xua đuổi tạm thời. Nhưng nếu chuột đã làm tổ, có nguồn thức ăn ổn định hoặc nhiều lối ra vào, cần kết hợp thêm các biện pháp khác như dọn vệ sinh, bịt kín khe hở và loại bỏ nơi trú ẩn để xử lý hiệu quả hơn.

Lưu ý an toàn khi dùng bột giặt để đuổi chuột

Bột giặt là sản phẩm tẩy rửa nên cần sử dụng đúng cách, không nên rắc hoặc xịt tùy tiện trong nhà. Tránh dùng ở khu vực nấu ăn, nơi để thực phẩm và không để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi tiếp xúc. Đồng thời, không nên trộn bột giặt với các hóa chất tẩy rửa mạnh khác và cần rửa tay sạch sau khi xử lý.

Nếu phát hiện phân, nước tiểu chuột hoặc mùi hôi bất thường, nên đeo khẩu trang, găng tay khi dọn dẹp. Tránh quét khô vì có thể làm phát tán bụi bẩn hoặc virus Hanta, thay vào đó nên làm ẩm khu vực trước rồi lau sạch và bỏ rác vào túi kín.

Làm gì để chuột không quay lại sau khi dùng bột giặt?

Để ngăn chuột quay lại, cần xử lý nguyên nhân khiến chúng xuất hiện thay vì chỉ dựa vào bột giặt. Bạn nên đậy kín thùng rác, không để thức ăn thừa qua đêm, bảo quản thực phẩm trong hộp kín, kiểm tra và bịt các khe hở quanh nhà, đồng thời dọn dẹp những khu vực chứa đồ cũ, ít sử dụng. Khi không còn thức ăn và nơi trú ẩn, chuột sẽ khó quay trở lại.