Công dụng ít biết của dây an toàn

(VTC News) -

Công dụng chính của dây an toàn trên ô tô là bảo vệ những người trong xe trước những tình huống va chạm không may xảy ra.

Ví dụ, nếu xe đang di chuyển với tốc độ 70-100km/h mà phải đạp phanh đột ngột thì theo quán tính, người ngồi trong xe sẽ lao về phía trước với tốc độ tương tự.

Nhưng dây an toàn lúc đó sẽ giúp giữ lại và bảo vệ phần đầu, mặt khỏi va đập vào kính chắn gió. Điều này làm giảm đáng kể tổn thương nghiêm trọng tới các bộ phận quan trọng của cơ thể.

Cùng với đó, dây an toàn trên ô tô còn giúp cố định vị trí mỗi người tại từng ghế ngồi trên xe, giúp mọi người không bị va chạm vào nhau khi chẳng may xe phải phanh đột ngột, bị lật hoặc xoay ngang trên đường.

Ngoài công dụng đảm bảo an toàn, dây đai còn có nhiều công dụng ít người biết. (Ảnh minh họa).

Túi khí và dây an toàn ô tô là hai bộ phận hoạt động độc lập riêng biệt và đều có tác dụng bảo vệ tài xế khi gặp sự cố. Tuy nhiên nhiều thí nghiệm thực tiễn cho thấy, túi khí có thể không đạt được hiệu quả như mong muốn nếu người điều khiển xe không thắt dây an toàn. Bởi khi gặp sự cố, dù túi khí có bung thì tài xế vẫn có thể bị văng ra ngoài hoặc va đập với các bộ phận trong xe.

Do vậy, việc thắt dây đai ô tô là rất cần thiết để bộ phận này cùng túi khí có thể hỗ trợ nhau, phát huy tối đa tác dụng khi cần.

Hoặc không thắt dây an toàn khi túi khí bung sẽ tác động một lực rất lớn đến mặt, đầu và ngực người ngồi trên xe (ngồi ghế trước). Vì vậy, dây an toàn sẽ giúp người trên xe có được vị trí phù hợp và an toàn trong trường hợp khi túi khi bung.

Công dụng khác của dây an toàn

Chốt dây an toàn được làm bằng kim loại rất cứng, có thể sử dụng thay thế búa thoát hiểm khi không may xảy ra sự cố. Theo đó, cần nắm chặt đầu chốt dây an toàn, đâm mạnh vào các góc của kính để đập vỡ kính và thoát ra ngoài.

Ngoài ra, có thể kiểm tra xem xe đã bị ngập nước hay chưa bằng cách kéo toàn bộ dây an toàn ra ngoài và quan sát toàn bộ dây an toàn, nhất là phần đáy của dây. Nếu khu vực này có mốc hoặc vết nước thì khả năng cao xe đã bị ngập và nước đã tràn vào bên trong khoang xe.