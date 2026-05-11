Đáp án câu đố: Con gì có thịt không xương, dằm trong nắng dãi?

"Con gì có thịt không xương?

Dằm trong nắng dãi, mưa tuôn chẳng nề?”

Đây là một trong những câu đố dân gian quen thuộc, từng xuất hiện phổ biến trong các buổi sinh hoạt tập thể, trò chơi tuổi thơ hay những cuộc đố vui ở làng quê Việt Nam.

Câu đố tuổi thơ khiến nhiều người nghĩ mãi vẫn không tìm ra đáp án đúng.

Điểm thú vị của câu đố nằm ở cách sử dụng từ ngữ đầy hình ảnh. Ngay từ chữ “con”, nhiều người thường lập tức liên tưởng tới động vật hoặc sinh vật sống. Cụm “có thịt không xương” càng khiến hướng suy nghĩ bị dẫn dắt sang những loài có cơ thể mềm, không có cấu trúc xương cứng.

Tuy nhiên, vế sau “dằm trong nắng dãi, mưa tuôn chẳng nề” lại mở ra một lớp nghĩa khác.

Nhiều người vì quá tập trung vào đặc điểm “không xương” nên đưa ra đáp án sai ngay từ đầu. Chỉ khi suy nghĩ theo hướng nhân hóa sự vật, người nghe mới nhận ra cái hay trong lối chơi chữ của dân gian Việt Nam.

Những câu đố kiểu này không chỉ mang tính giải trí mà còn phản ánh khả năng quan sát, óc liên tưởng và sự sáng tạo trong ngôn ngữ dân gian. Chỉ bằng vài câu thơ ngắn, người xưa đã tạo nên một thử thách nhỏ khiến người nghe phải suy luận nhiều lớp trước khi tìm ra đáp án thực sự.

Câu đố dân gian quen thuộc nhưng càng nghĩ nhiều người càng trả lời sai, bạn có tìm ra đáp án?