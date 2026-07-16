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Xuất bản ngày 16/07/2026 12:32 PM
Xuất bản ngày 16/07/2026 12:32 PM

Vinh danh 34 tác phẩm Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Minh Quang
Minh Quang
(VTC News) -

34 tác phẩm xuất sắc được vinh danh không chỉ ghi nhận những ngòi bút tâm huyết mà còn lan tỏa sức mạnh của báo chí, lý luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sáng 16/7, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Sáng 16/7, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Trình bày báo cáo tổng kết cuộc thi, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Năm 2026 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân ta tập trung cao độ cho các mục tiêu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nhiều quyết sách định hình phát triển đất nước, hướng đến 2 dấu mốc 100 năm.

Trình bày báo cáo tổng kết cuộc thi, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Năm 2026 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân ta tập trung cao độ cho các mục tiêu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nhiều quyết sách định hình phát triển đất nước, hướng đến 2 dấu mốc 100 năm.

Nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, thường xuyên bị các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Những yêu cầu mới của thực tiễn đòi hỏi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo đảm công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, thường xuyên bị các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Những yêu cầu mới của thực tiễn đòi hỏi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo đảm công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Sau gần 3 tháng triển khai, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp ủy trực thuộc và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, với 5.983 tác phẩm dự thi, trong đó có 5.900 tác phẩm báo và tạp chí, 83 tác phẩm thể loại phát thanh, truyền hình và video clip.

Sau gần 3 tháng triển khai, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp ủy trực thuộc và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, với 5.983 tác phẩm dự thi, trong đó có 5.900 tác phẩm báo và tạp chí, 83 tác phẩm thể loại phát thanh, truyền hình và video clip.

Sau sơ tuyển, 19/19 đảng ủy trực thuộc đã lựa chọn 505 tác phẩm tham dự Cuộc thi cấp Đảng bộ.

Sau sơ tuyển, 19/19 đảng ủy trực thuộc đã lựa chọn 505 tác phẩm tham dự Cuộc thi cấp Đảng bộ.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, điểm nổi bật nhất của cuộc thi năm nay là chất lượng các tác phẩm tiếp tục được nâng lên. Các bài viết không đơn thuần phản ánh thực trạng chung chung, mà đi sâu phân tích, mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ hiệu quả các quyết sách lớn của Đảng.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, điểm nổi bật nhất của cuộc thi năm nay là chất lượng các tác phẩm tiếp tục được nâng lên. Các bài viết không đơn thuần phản ánh thực trạng chung chung, mà đi sâu phân tích, mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ hiệu quả các quyết sách lớn của Đảng.

Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, căn cứ kết quả chấm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định trao 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải Khuyến khích.

Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, căn cứ kết quả chấm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định trao 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải Khuyến khích.

Trong đó, tác phẩm "Việt Nam: Tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh phát triển" của nhóm tác giả Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam (thể loại Phát thanh) xuất sắc đạt giải A cuộc thi.

Trong đó, tác phẩm “Việt Nam: Tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh phát triển” của nhóm tác giả Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam (thể loại Phát thanh) xuất sắc đạt giải A cuộc thi.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng Bằng khen 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc thi.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng Bằng khen 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc thi.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trở thành diễn đàn chính trị - tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc, nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trong toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đối với sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trở thành diễn đàn chính trị - tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc, nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trong toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đối với sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thành công của cuộc thi không chỉ thể hiện ở số lượng tác phẩm tham gia hay số lượng giải thưởng được trao mà quan trọng hơn là tạo được sức lan tỏa tích cực, góp phần củng cố niềm tin và hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thành công của cuộc thi không chỉ thể hiện ở số lượng tác phẩm tham gia hay số lượng giải thưởng được trao mà quan trọng hơn là tạo được sức lan tỏa tích cực, góp phần củng cố niềm tin và hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

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