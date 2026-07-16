Vinh danh 34 tác phẩm Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trình bày báo cáo tổng kết cuộc thi, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Năm 2026 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân ta tập trung cao độ cho các mục tiêu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nhiều quyết sách định hình phát triển đất nước, hướng đến 2 dấu mốc 100 năm.