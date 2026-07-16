Mưa lớn kéo dài, đất đá tràn xuống Quốc lộ 279 và khu dân cư ở Lào Cai

(VTC News) -

Mưa lớn kéo dài từ đêm 15 đến rạng sáng 16/7 đã gây lũ cuốn theo bùn đất tại xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai, khiến nhiều khu dân cư bị ảnh hưởng, trong khi Quốc lộ 279 bị đất đá vùi lấp, gây ách tắc cục bộ.

Theo đó, lượng lớn đất đá từ trên cao đổ xuống mặt đường Quốc lộ 279 đoạn qua xã Minh Lương, gây cản trở giao thông. Cùng thời điểm, bùn đất theo dòng lũ tràn vào nhiều hộ dân, làm hư hỏng tài sản và nhiều vật dụng sinh hoạt.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Minh Lương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Các lực lượng chức năng được huy động phối hợp cùng người dân khẩn trương dọn dẹp đất đá, khơi thông tuyến Quốc lộ 279 nhằm sớm bảo đảm việc đi lại.

Song song với việc xử lý các điểm bị ảnh hưởng trên tuyến đường, địa phương cũng triển khai hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lũ kèm theo đất đá gây ách tắc cục bộ một số tuyến đường tại xã Minh Lương. (Ảnh: Công an xã Minh Lương)

Mưa lũ không chỉ gây hư hỏng tài sản mà còn làm nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn xã Minh Lương bị ngập úng. Chính quyền địa phương đang tiếp tục kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại để xây dựng phương án hỗ trợ người dân theo quy định.

Đến nay, mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn xã Minh Lương, nước từ các khe, suối tiếp tục dâng cao, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trong những giờ tới.

Lực lượng chức năng xã Minh Lương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: Công an xã Minh Lương)

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, sẵn sàng di dời khỏi những vị trí không bảo đảm an toàn khi cần thiết. Lực lượng ứng trực cũng được bố trí 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Không chỉ xã Minh Lương, mưa lớn cũng gây thiệt hại tại xã Nậm Xé, địa bàn giáp ranh. Theo ghi nhận ban đầu, một số diện tích đất lúa bị ảnh hưởng, một cây cầu dân sinh chịu tác động của mưa lũ.

Chính quyền địa phương đang kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người.