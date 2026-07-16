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Nhan sắc Hoa hậu Yến Nhi sau 1 năm đăng quang Miss Grand Vietnam Đảm nhận vị trí vedette trong show của NTK Mai Phương Trang, Hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm bởi nhan sắc cùng thần thái ngày càng thăng hạng.

Cảnh 6 đứa cháu nghỉ hè xếp hàng ăn cơm bà nấu khiến dân mạng nhớ tuổi thơ "Khối nghỉ hè" hùng hậu khiến ông bà tất bật vào mỗi bữa cơm, cảnh cháu 6 đứa bưng bát "xếp hàng" ăn đến thủng nồi trôi rế khiến dân mạng vừa bật cười vừa xúc động.

29 tuổi nhập viện vì huyết áp 190: Thức khuya, cà phê và ăn mặn tích tụ thành bệnh Tăng huyết áp không còn là bệnh của người già, mà việc thức khuya, căng thẳng, ăn uống thất thường khiến nhiều người trẻ mắc bệnh, đối mặt nguy cơ đột quỵ sớm.

Con gái thất lạc 35 năm mới biết mình từng ở cách cha mẹ chỉ một con phố Nhờ xét nghiệm ADN, người phụ nữ gặp lại em gái và mẹ ruột sau 35 năm thất lạc, dân mạng Trung Quốc lại nghi ngờ hồi nhỏ cô bị bỏ rơi chứ không phải đi lạc.

Rót 13.000 tỷ đồng cho giáo dục, Đắk Lắk vẫn loay hoay ở nhóm cuối Năm 2026, ngân sách dành cho giáo dục của Đắk Lắk chiếm khoảng 36% tổng chi thường xuyên, nhưng nhiều chỉ số giáo dục của tỉnh vẫn nằm trong nhóm cuối cả nước.

Con gì không biết ăn mà có 4 hàm răng? Không phải cá sấu, cá mập hay bất kỳ loài động vật nào, đáp án của câu đố "Con gì không biết ăn mà có 4 hàm răng?" lại nằm ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Xác minh ô tô không nhường đường xe cấp cứu trên quãng đường 2km Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đang xác minh vụ ô tô 7 chỗ bị tố không nhường đường cho xe cấp cứu trên Quốc lộ 4C khoảng 2km.

Bí thư Hà Nội: Ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ then chốt tại Thư Lâm, Phúc Thịnh Bí thư Hà Nội cho biết, thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ then chốt tại 2 xã thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” là Thư Lâm và Phúc Thịnh.

Từ ‘công xưởng’ đến trung tâm đổi mới sáng tạo: Việt Nam thay đổi thế nào? Theo các chuyên gia, đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn có cơ sở, đòi hỏi Việt Nam phải cải cách mạnh về thể chế và môi trường đầu tư.

Mưa lớn kéo dài, đất đá tràn xuống Quốc lộ 279 và khu dân cư ở Lào Cai Mưa lớn kéo dài từ đêm 15 đến rạng sáng 16/7 khiến đất đá vùi lấp Quốc lộ 279, bùn đất tràn vào nhiều nhà dân ở xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Tin nóng thế giới hôm nay ngày 16/7: Kỹ sư Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tử vong Tổng hợp tin tức thế giới ngày 16/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, cải tổ nhân sự Ukraine, Mỹ - Nhật - Hàn và vụ tấn công gần nhà máy Zaporizhzhia.

Tài xế xe biển xanh ở Sơn La bị phạt sau clip vượt ẩu trên quốc lộ Sau khi xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội, CSGT Sơn La xử phạt 5 triệu đồng tài xế ô tô biển xanh vượt xe trái quy định trên Quốc lộ 6 gây bức xúc.

Vinh danh 34 tác phẩm Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 34 tác phẩm xuất sắc được vinh danh không chỉ ghi nhận những ngòi bút tâm huyết mà còn lan tỏa sức mạnh của báo chí, lý luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trung Quốc biến chung cư thành 'máy phun mưa' giải nhiệt Tại Sơn Tây, Trung Quốc nhiều chung cư lắp hệ thống phun sương áp lực cao trên mái, tạo “mưa nhân tạo” giúp hạ nhiệt khu vực xung quanh tới 8°C.