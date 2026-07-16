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Trung Quốc biến chung cư thành 'máy phun mưa' giải nhiệt Tại Sơn Tây, Trung Quốc nhiều chung cư lắp hệ thống phun sương áp lực cao trên mái, tạo “mưa nhân tạo” giúp hạ nhiệt khu vực xung quanh tới 8°C.

Vợ cựu viện trưởng pháp y tâm thần nhắn 'thiếu 4 tờ' sau khi nhận hối lộ Trong vụ án Viện pháp y tâm thần Trung ương, Đặng Thị Hòa, vợ cựu Viện trưởng bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ để làm theo sự yêu cầu, sắp xếp của Mai Anh.

1 Yên Nhật hôm nay 16/7/2026 đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam? Tỷ giá ngoại tệ luôn biến động, vậy 1 Yên Nhật hôm nay 16/7/2026 đổi được bao nhiêu tiền Việt?

Chốt tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ 2027 Hội đồng Tiền lương quốc gia bỏ phiếu, thống nhất đề xuất Chính phủ cho tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ ngày 1/1/2027.

Khoảnh khắc lũ quét cắt đứt quốc lộ 12 tại Lai Châu Sáng 16/7, lũ lớn cuốn trôi toàn bộ 30 m nền và mặt đường trên Quốc lộ 12, đoạn qua bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu.

Diễn viên Việt Anh công khai hẹn hò Quỳnh Nga Diễn viên Việt Anh xác nhận đang hẹn hò với Quỳnh Nga sau đoạn video tình tứ khi du lịch tại Nga gây xôn xao mạng xã hội.

Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử trên mạng Bộ Chính trị lưu ý tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hoá ứng xử của cán bộ, đảng viên trên mạng; chủ động lan tỏa thông tin chính thống, phản bác quan điểm sai trái.

Bellingham phủ nhận khiêu khích Messi: 'Đối đầu với anh ấy là đặc ân' Jude Bellingham khẳng định màn tranh cãi với Lionel Messi chỉ liên quan đến một tình huống phạm lỗi, không nhằm khiêu khích đội trưởng Argentina.

Giá tiêu hôm nay 16/7: Trong nước tăng 500 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 16/7 tăng 500 đồng/kg tại TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai, trong khi Lâm Đồng, Đắk Lắk giữ ổn định.

Đắk Lắk xác minh hoạt động môi giới tại khu đất tự xưng 'Làng An Yên 38 hộ dân' Công an xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) đang xác minh hoạt động quảng bá, môi giới liên quan đến khu đất được giới thiệu là "Làng An Yên 38 hộ dân" tại Buôn Thái.

Ravolution 2026: Khi Việt Nam tự tin tạo nên trải nghiệm đẳng cấp quốc tế Ravolution 2026 cùng Bia Saigon Special đã tạo nên một không gian kết nối người trẻ Việt Nam và quốc tế hòa mình vào những trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp.

VinFuture kết nối trí tuệ toàn cầu với những bài toán phát triển của Việt Nam Hơn 5 năm hoạt động, dấu ấn của VinFuture không chỉ được đo bằng những giải thưởng mà còn bằng những kết nối khoa học đang tiếp tục tạo ra giá trị mới cho Việt Nam.

Khởi tố 4 cựu lãnh đạo xã ở Ninh Bình gây thất thoát hơn 1,4 tỷ đồng ngân sách 4 cựu cán bộ xã bị khởi tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ trong quản lý tài chính, để ngoài sổ sách nhiều khoản thu từ đất đai và chi tiêu trái quy định hơn 10 năm, .

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường kèm mảnh giấy nhờ nuôi giúp Người dân ở Thái Nguyên phát hiện bé gái sơ sinh khoảng 3-4 ngày tuổi bị bỏ rơi bên lề đường trong đêm muộn, bên cạnh có một số đồ dùng kèm mảnh giấy của người mẹ.