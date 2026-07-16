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Xuất bản ngày 16/07/2026 12:30 PM
Xuất bản ngày 16/07/2026 12:30 PM

Trung Quốc biến chung cư thành 'máy phun mưa' giải nhiệt

(VTC News) -

Tại Sơn Tây, Trung Quốc nhiều chung cư lắp hệ thống phun sương áp lực cao trên mái, tạo “mưa nhân tạo” giúp hạ nhiệt khu vực xung quanh tới 8°C.

VTC News
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