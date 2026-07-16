Rót 13.000 tỷ đồng cho giáo dục, Đắk Lắk vẫn loay hoay ở nhóm cuối

(VTC News) -

Liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh, tại họp báo định kỳ tháng 6/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk ngày 16/7, ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, cho biết năm học 2026-2027, số học sinh hoàn thành chương trình lớp 9 tăng gần 10.000 em so với năm trước, tạo áp lực lớn cho công tác tuyển sinh lớp 10. Vì vậy, Sở đã rà soát năng lực các trường THPT, tăng chỉ tiêu tuyển sinh ở mức cao nhất và tổ chức tuyển sinh bổ sung nhiều đợt để bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Theo ông Đá, toàn tỉnh có hơn 40.000 chỉ tiêu lớp 10, trong đó hơn 37.000 chỉ tiêu công lập, đáp ứng khoảng 87% học sinh tốt nghiệp THCS, cao hơn mức tối thiểu 85% theo quy định của Bộ GD&ĐT. Những trường còn thiếu chỉ tiêu sau đợt đầu sẽ tiếp tục tuyển sinh bổ sung để tạo thêm cơ hội cho học sinh.

Ông Nguyễn Xuân Đá - Phó GĐ Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Đáp lời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái thẳng thắn phê bình những bất cập kéo dài trong công tác tuyển sinh và chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Theo ông Thái, tình trạng phụ huynh bức xúc vì tuyển sinh đầu cấp gần như năm nào cũng xảy ra. Mặc dù UBND tỉnh nhiều lần chỉ đạo, ngành giáo dục vẫn chưa khắc phục triệt để, chủ yếu dừng ở việc “rút kinh nghiệm”.

“Cần nhìn thẳng vào những hạn chế, xác định rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, không thể năm nào cũng nói rút kinh nghiệm”, ông Thái nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh cho rằng cơ sở vật chất trường lớp cơ bản đã được đầu tư đồng bộ, song khâu tổ chức, điều hành còn nhiều bất cập. Ban Giám đốc Sở GD&ĐT phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh về kết quả hoạt động của ngành.

Ông Thái cũng cho biết nhiều cuộc họp trước đây, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình khi chất lượng giáo dục chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư. Kết quả thi tốt nghiệp THPT và nhiều chỉ số giáo dục của tỉnh vẫn nằm trong nhóm cuối cả nước.

“Nếu phụ huynh vẫn phải chạy đôn chạy đáo tìm trường cho con thì đó là điều không thể chấp nhận. Đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước. Ăn lương Nhà nước thì phải đảm bảo việc học hành cho các cháu”, ông nói.

Theo lãnh đạo tỉnh, năm 2026, ngân sách dành cho giáo dục của Đắk Lắk khoảng 13.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 36% tổng chi thường xuyên của tỉnh, cao hơn nhiều lĩnh vực khác. Trong khi đó, ngân sách dành cho y tế chỉ hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước thực tế nguồn lực đầu tư rất lớn nhưng chất lượng giáo dục chưa đáp ứng kỳ vọng, UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục nghiêm túc đánh giá đúng thực trạng, khẩn trương đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới.

Về công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết toàn tỉnh có hơn 40.000 chỉ tiêu, trong đó hơn 37.000 chỉ tiêu công lập, đáp ứng khoảng 87% học sinh tốt nghiệp THCS. Việc tổ chức tuyển sinh bổ sung nhiều đợt nhằm lấp đầy chỉ tiêu còn thiếu và tạo thêm cơ hội cho học sinh được vào học tại các trường THPT.