Cơn đau ngực cuối thai kỳ hé lộ nhồi máu cơ tim suýt cướp sinh mạng hai mẹ con

(VTC News) -

Ở tuần thai thứ 37, chị N.T.N. (34 tuổi) xuất hiện các triệu chứng nôn nhiều, đau tức ngực sau xương ức kèm khó thở và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Trước đó, thai kỳ diễn ra ổn định nên những dấu hiệu ban đầu dễ bị nhầm lẫn với các khó chịu thường gặp ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Các bác sĩ nhận thấy cơn đau ngực của sản phụ có nhiều điểm bất thường. Quy trình đánh giá tim mạch khẩn cấp được kích hoạt song song với các biện pháp hồi sức ban đầu.

BS.CKI Đinh Quốc Anh, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, cho biết kết quả điện tim ghi nhận hình ảnh ST chênh lên - dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim cấp. Các chỉ số men tim tăng cao, trong khi siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp của cơ tim đã suy giảm nghiêm trọng.

Các bác sĩ xác định sản phụ bị nhồi máu cơ tim cấp, nghi do bóc tách động mạch vành tự phát - biến cố tim mạch hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm ở phụ nữ mang thai. Trong tình huống này, mọi quyết định điều trị đều ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống của cả mẹ và thai nhi.

Ngay sau đó, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Các chuyên gia tim mạch can thiệp, hồi sức cấp cứu, sản khoa, gây mê hồi sức, sơ sinh cùng ê-kíp ECMO được huy động tham gia hội chẩn khẩn.

Thai phụ nguy kịch vì tổn thương tim tiến triển nhanh. (Ảnh: BVCC)

Theo ThS.BS Nguyễn Đình Công, Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp, nếu ưu tiên mổ lấy thai trước, việc tái thông động mạch vành sẽ bị trì hoãn, khiến cơ tim tiếp tục tổn thương và người mẹ có nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào.

Ngược lại, nếu can thiệp mạch vành trước, sản phụ phải sử dụng thuốc chống đông liều cao, làm tăng đáng kể nguy cơ băng huyết khi sinh.

Áp lực điều trị càng lớn khi thai nhi đã đủ tháng. Chỉ một cơn co tử cung hoặc quá trình chuyển dạ cũng có thể khiến tình trạng tuần hoàn của người mẹ trở nên mất ổn định.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai khẩn cấp trước, sau đó chuyển ngay sang can thiệp tim mạch. Phương án này giúp hạn chế nguy cơ băng huyết, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi sức và điều trị chuyên sâu ngay sau sinh.

Phòng mổ được chuẩn bị như một trung tâm hồi sức đặc biệt với đầy đủ thuốc cấp cứu, thiết bị hỗ trợ tim mạch và các phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất. Ê-kíp ECMO túc trực bên ngoài, sẵn sàng thiết lập hệ thống tim phổi nhân tạo nếu sản phụ suy tim hoặc ngừng tuần hoàn.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong không khí căng thẳng. Các bác sĩ lựa chọn đường mổ dọc dưới rốn để tiếp cận nhanh, đồng thời lấy thai khẩn trương nhằm hạn chế ảnh hưởng của thuốc mê tới em bé.

Bé trai nặng khoảng 3 kg cất tiếng khóc chào đời an toàn. Nhưng với ê-kíp điều trị, cuộc chiến giành sự sống mới chỉ bước sang giai đoạn tiếp theo.

Ngay sau sinh, sản phụ được chuyển thẳng tới phòng can thiệp tim mạch. Kết quả chụp mạch vành xác nhận tình trạng bóc tách động mạch vành nghiêm trọng làm cản trở dòng máu nuôi tim.

Các bác sĩ lập tức đặt stent tái thông mạch máu, khôi phục lưu lượng máu đến cơ tim trong thời điểm then chốt.

Sau can thiệp, người mẹ được theo dõi hồi sức tích cực nhằm kiểm soát nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp và xuất huyết sau sinh. Trong khi đó, ê-kíp sản khoa theo dõi sát quá trình co hồi tử cung, sản dịch và vết mổ, còn em bé được chăm sóc tại khoa sơ sinh để đánh giá khả năng thích nghi sau sinh mổ.

Nhờ sự phối hợp liên tục giữa nhiều chuyên khoa, sức khỏe của cả hai mẹ con dần ổn định. Sau nhiều ngày điều trị và theo dõi, họ được xuất viện trong tình trạng an toàn.