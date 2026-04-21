Nắng nóng gay gắt làm tăng nguy cơ đột quỵ

Từ cuối tháng 3, khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) ghi nhận lượng bệnh nhân đến cấp cứu do đột quỵ gia tăng rõ rệt. Mỗi ngày, khoa tiếp nhận trung bình 12 ca bệnh mới, tăng khoảng 20% so với thời điểm trước.

Bệnh nhân L.T. (53 tuổi, ngụ TP.HCM), nhập viện trong tình trạng choáng váng, nhức đầu dữ dội, không thể đứng vững. Bác sĩ chẩn đoán ông bị đột quỵ, may mắn được cấp cứu trong “thời gian vàng” nên ông vượt qua cơn nguy kịch.

Ông T. cho biết, ông là tài xế xe công nghệ, mỗi ngày đều chạy xe ngoài trời từ sáng đến tối. Trước khi nhập viện vài ngày, ông có chóng mặt nhẹ, cảm giác lâng lâng nhưng không rõ rệt nên ông T. không quá lo lắng.

Cho đến khi cơn đau đầu dữ dội xuất hiện, đầu óc choáng váng tới mức cả khi va chạm xe ông cũng không nhận ra nên mới được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện.

Bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trường hợp khác là bệnh nhân N.T.N. (60 tuổi, ngụ TP.HCM) được gia đình đưa đến bệnh viện khi đột ngột yếu liệt tay phải, cử động khó khăn.

Theo lời ông N., buổi chiều khi mới đi làm về, do trời nắng nóng, đổ nhiều mồ hôi nên ông đi tắm ngay cho mát. Ngày hôm sau, ông bắt đầu nhận thấy tay phải cử động khó khăn. Ban đầu, ông cố gắng tự vận động nhẹ để cải thiện, triệu chứng có giảm đôi chút nhưng sau đó trở nên nghiêm trọng hơn.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán ông bị nhồi máu não, một dạng của đột quỵ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh là do ông tắm ngay khi mới đi nắng về, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến cơ thể bị sốc nhiệt.

TS.BS Võ Văn Tân, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, nắng nóng là yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến đột quỵ. Khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao, dễ xảy ra tình trạng mất nước, rối loạn điện giải, làm máu cô đặc và tăng nguy cơ hình thành huyết khối.

“Ngoài ra, sự thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột cũng là yếu tố thúc đẩy nguy cơ bệnh. Ví dụ, khi người dân di chuyển từ môi trường máy lạnh khoảng 23 - 24°C ra ngoài trời nắng nóng 37 - 38°C hoặc ngược lại, cơ thể chưa kịp thích nghi sẽ dẫn đến biến động huyết áp, nhịp tim, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông”, BS Tân nói.

Đáng chú ý, đột quỵ hiện nay không còn là bệnh lý riêng của người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa. Những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như ít vận động, béo phì, thức khuya, hút thuốc lá… được ghi nhận là các yếu tố làm gia tăng nguy cơ đột quỵ.

TS BS Võ Văn Tân cho biết: “Thực tế hiện nay cho thấy tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ đến bệnh viện trong “giờ vàng” vẫn còn thấp, chỉ khoảng 5 - 10%. Nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa nhận diện đúng triệu chứng, hoặc nhầm lẫn với các tình trạng như “trúng gió”, “cảm nắng” nên chậm trễ trong việc đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Điều này làm giảm cơ hội điều trị hiệu quả và tăng nguy cơ để lại di chứng nặng nề”.

Theo BS, các dấu hiệu đột quỵ có thể xuất hiện thoáng qua, biến mất nhanh rồi lặp lại nhiều lần, khiến người bệnh dễ chủ quan. Thường gặp nhất là tình trạng cơ thể đột ngột mệt mỏi, mất sức, tê cứng một bên mặt hoặc méo miệng. Người bệnh có thể gặp khó khăn trong vận động, yếu hoặc liệt một bên tay chân, thậm chí không thể giơ đồng thời hai tay qua đầu.

Bên cạnh đó, rối loạn ngôn ngữ cũng là dấu hiệu quan trọng, như nói khó, nói ngọng, dính chữ hoặc không thể lặp lại câu nói đơn giản. Trong những trường hợp này, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được xử lý kịp thời.

Khuyến cáo của bác sĩ

Theo TS.BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Khoa Nội thần kinh, thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người trẻ có thói quen sinh hoạt thiếu khoa học.

Do đó, sau khi đi ngoài trời nắng về, người dân không nên tắm nước lạnh ngay hoặc vào phòng máy lạnh với nhiệt độ quá thấp. Thay vào đó, cần dành khoảng 10 - 15 phút để cơ thể nghỉ ngơi, thích nghi dần với môi trường mát hơn, giúp hệ tuần hoàn ổn định và hạn chế nguy cơ co mạch đột ngột.

Bệnh nhân đột quỵ có xu hướng gia tăng trong mùa nắng nóng.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ việc bổ sung nước đầy đủ là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa đột quỵ trong mùa nắng nóng. Người dân cần chủ động uống nước thường xuyên, ngay cả khi chưa cảm thấy khát, nhằm tránh tình trạng mất nước và cô đặc máu.

Nên ưu tiên sử dụng nước lọc, đồng thời hạn chế các loại đồ uống như nước tăng lực, trà sữa hay nước ngọt có gas, vì những loại này không giúp bù nước hiệu quả, thậm chí có thể làm tăng gánh nặng cho tim mạch.

Ngoài yếu tố thể chất, căng thẳng kéo dài cũng là nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe thần kinh. Áp lực công việc, thiếu ngủ hoặc lối sống ít vận động có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái quá tải.

Vì vậy, mỗi người cần chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, duy trì lối sống lành mạnh và tạo ra những “khoảng nghỉ” cho não bộ.

Việc cân bằng giữa công việc và thư giãn không chỉ giúp cải thiện tinh thần mà còn góp phần bảo vệ hệ tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ về lâu dài.