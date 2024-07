Có nên mua ô tô số sàn?

(VTC News) -

Lý do là lái xe số sàn trong phố rất vất vả do phải thao tác liên tục, đòi hỏi tay lái cứng. Trong khi với xe số tự động, thao tác đơn giản hơn, chỉ gần điều khiển ga hoặc phanh, phù hợp với tất cả mọi người, kể cả phụ nữ. Do đó, nếu mua xe cho gia đình thì nên ưu tiên xe số tự động, bởi bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng đều có thể sử dụng.

Ngoài ra, lái xe số sàn trong phố cũng gây tốn kém nhiên liệu. Vì thế, nếu mua xe chủ yếu đi trong phố thì nên chọn xe số tự động.

Xe số tự động dễ điều khiển hơn xe số sàn. (Ảnh minh hoạ).

Mặt khác, xe số tự động ngày nay được ưa chuộng hơn nên đa dạng, phong phú mẫu mã hơn. Trên cùng một mẫu xe, các phiên bản số tự động cũng có nhiều option, trang bị tiện nghi hiện đại hơn, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sử dụng.

Ưu nhược điểm của xe số sàn

Ưu điểm

- Vận hành an toàn hơn:

Xe số sàn và số tự động xe nào an toàn hơn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên nhìn chung, việc chạy xe số sàn tuy phức tạp hơn nhưng lại đảm bảo khả năng kiểm soát tình huống tốt hơn. Khi lái xe số sàn, người lái phải sử dụng đến cả hai chân, chân trái điều khiển bàn đạp côn, chân phải điều khiển bàn đạp phanh và ga.

Ngoài ra, tay còn phải thao tác cần số để chuyển số phù hợp với từng tốc độ và điều kiện vận hành khác nhau. Thế nên, lái xe sàn sẽ đòi hỏi người lái tập trung nhiều hơn do phải thao tác nhiều.

Bên cạnh đó, cơ chế hoạt động của xe số sàn cũng hạn chế rủi ro mất kiểm soát tốc độ tốt hơn. Bởi ly hợp do người lái điều khiển. Điều này giúp tránh được lỗi đạp nhầm chân ga nguy hiểm.

- Tiết kiệm nhiên liệu khi chạy đường trường:

Trong hộp số tự động, ly hợp bên trong vận hành bằng áp lực dầu từ bơm thuỷ lực. Còn hộp số sàn được điều khiển bởi lực đẩy của chân người lái thông qua bàn đạp côn. Do đó, nếu cùng di chuyển trên đường trường, có cùng tỷ số truyền cuối thì xe số sàn tiết kiệm xăng hơn.

- Sửa chữa, bảo dưỡng đơn giản, chi phí thấp hơn:

Do cấu tạo đơn giản hơn nên việc sửa chữa, bảo dưỡng xe hộp số sàn cũng đơn giản hơn so với xe hộp số tự động. Ở xe số sàn, nhờ vào sức mạnh động cơ nên hộp số ít gặp những khiếm khuyết về máy móc hơn.

Trong khi đó, với xe số tự động, các chi tiết máy thường hao mòn nhanh hơn. Nhằm đảm bảo sự vận hành đồng bộ thì nhiều chi tiết, bộ phận phải thay mới dù ít hoạt động. Ví dụ, nếu gặp trục trặc, hộp số sàn hiếm khi phải thay mới bộ ly hợp như hộp số tự động.

- Giá xe thấp hơn:

Do cấu tạo đơn giản hơn nên chi phí sản xuất hộp số sàn thấp hơn, dẫn đến giá xe số sàn thường thấp hơn xe số tự động khá nhiều. Với cùng một mẫu xe, phiên bản số sàn luôn rẻ hơn phiên bản số tự động từ vài chục triệu đồng.

Nhược điểm

- Thao tác điều khiển phức tạp:

Khi lái xe ô tô số sàn, người lái vừa phải thao tác nhuần nhuyễn côn – phanh – ga, vừa phải chuyển số phù hợp. Từ giai đoạn làm quen đến thành thạo sẽ mất nhiều thời gian. Trong khi với xe số tự động chỉ cần đạp ga, người lái không cần quan tâm đến ly hợp hay chuyển số.

Đặc biệt, lái xe số sàn khá vất vả khi chạy trong những con đường đông đúc, kẹt xe, ùn tắc…người lái phải đạp côn liên tục. Do đó, nhiều người thường cho rằng xe số sàn không hợp với phụ nữ hay người lớn tuổi là vậy. Đây cũng chính là lý do vì sao xe số sàn ngày càng ít người sử dụng.

Ưu nhược điểm của xe số tự động

Ưu điểm

- Thao tác điều khiển đơn giản:

So sánh xe số sàn và số tự động, rõ ràng có thể thấy thao tác điều khiển xe số tự động đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Các ký hiệu trên cần số xe tự động cơ bản chỉ có P – Đậu xe (Parking), R – Lùi xe (Reverse), N – Trạng thái tự do (Neutral), D – Số tiến (Drive). Người lái không cần điều khiển ly hợp, chỉ cần đạp ga và chạy. Cũng không cần quan tâm nhiều đến vấn đề chuyển số sao cho phù hợp với tốc độ và điều kiện đường sá, bởi mọi việc đã được tự động hoá.

Đây là ưu điểm lớn nhất của xe số tự động. Ưu điểm này đặc biệt giúp ích nhiều khi lái xe vào những con đường đô thị đông đúc, ùn tắc.

- Tiết kiệm nhiên liệu khi chạy trong đô thị:

Rất nhiều người cho rằng xe số sàn tiết kiệm xăng hơn xe số tự động. Nhưng thực tế điều này chỉ đúng với đường trường. Còn với đường đô thị đông đúc thì chưa hẳn. Bởi trong xe số tự động, nhờ vào biến mô mà động cơ xe có thể chạy ở vòng tua máy thấp trong khi hộp số không cần phải đưa về tỷ số truyền thấp như xe số sàn.

Do đó thông thường xe số tự động sẽ tiết kiệm xăng hơn khi chạy tốc độ chậm, tăng giảm tốc liên tục.

Nhược điểm

Dễ gây chủ quan dẫn đến tình huống nguy hiểm:

So sánh xe số sàn với số tự động, lái xe số tự động đơn giản hơn nhưng mặt trái của nó là dễ dẫn đến việc tài xế chủ quan hơn. Do thao tác lái dễ dàng, nhàn nhã hơn nên người lái có thể bị thiếu tập trung. Điều này dẫn đến lỗi đạp nhầm chân ga khiến xe bị mất kiểm soát rất nguy hiểm.