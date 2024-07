Có 2 tỷ đồng, nên đầu tư nhà đất hay chung cư?

(VTC News) -

Theo quan điểm của ông Giang Anh Tuấn - Giám đốc sàn bất động sản Tuấn Anh, 2 tỷ đồng không phải là số tiền lớn để đầu tư bất động sản lúc này. Số tiền chỉ có thể mua được những căn chung cư cũ có diện tích khoảng 40 - 50m2 và khó mua được căn hộ mới loại 2 phòng ngủ vì giá cao.

Theo ông Tuấn, trừ những đợt tăng đột biến như thời gian vừa qua, biên độ tăng giá bình quân của căn hộ chung cư cũ dao động 5-8% một năm. Hơn nữa thanh khoản của nhà chung cư hiện nay cũng đang chững lại nên đòi hỏi khi mua, người mua phải cân nhắc vị trí, hạ tầng giao thông, tiện ích và pháp lý để nếu có bán ra vẫn không bị ép giá.

Với nhà đất, số tiền 2 tỷ đồng chỉ có thể mua được những lô đất ven đô và các tỉnh giáp ranh thành phố lớn.

Với 2 tỷ đồng, nên đầu tư nhà đất hay chung cư? (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Nếu mua đất thổ cư thì có thể mua mảnh 50 - 60m2. Còn nếu mua đất nông nghiệp có thể tiếp cận các lô diện tích từ trung bình đến lớn (khoảng vài trăm m2) tại các tỉnh ven hoặc xa Hà Nội như: Hoà Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên...

Lợi nhuận bình quân của phân khúc đất nền dao động 15-20%/năm nhưng không thể chốt lời nhanh mà phải chờ ít nhất 2-3 năm mới có thể bán với điều kiện kết nối hạ tầng tốt, pháp lý hoàn chỉnh, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi bước vào ngưỡng cửa đầu tư, bạn nên nằm lòng quy tắc: lợi nhuận tỷ lệ thuận với rủi ro. Lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn và ngược lại.

Ngoài ra, những rủi ro khi đầu tư đất nền khá nhiều. Trừ đất nông nghiệp có rủi ro không lên được thổ cư và vướng quy hoạch, nhóm đất nền dự án rất nhiều kỹ xảo, nhà đầu tư nên biết để phòng tránh. Chủ đầu tư các dự án đất nền thường là công ty địa ốc vừa và nhỏ, không có hệ thống các dự án lớn nhiều vùng mà chỉ tập trung một tỉnh thành, tạo sóng để bán hết hàng rồi đi tỉnh khác, vùng khác. Do đó, mức độ uy tín và tính cam kết không cao.

"Khi quyết định đầu tư, trước tiên hãy chú ý tiêu chí bảo toàn vốn trước rồi mới đến lợi nhuận", ông Tuấn đưa ra lời khuyên.

Anh Lê Văn Tuấn, một nhà đầu tư bất động sản Hà Nội nhận xét: Đầu tư chung cư biên độ lợi nhuận có thể thấp hơn nhà đất (trừ khi có tăng đột biến như thời gian vừa qua), nhưng lại khá dễ dàng cho thuê, có dòng tiền đều đặn hàng tháng. Đa phần dự án chung cư thường nằm ở vị trí thuận lợi, tiện với trường học, bệnh viện...,có kèm nhiều tiện ích nên nâng cao được đời sống cho cư dân. Bên cạnh đó, chung cư có độ an toàn cao vì có đội ngũ an ninh, bảo vệ hoạt động.

Trong khi đó, nhà đất có thể có biên độ tăng giá tốt hơn nhưng thường có giá cao hơn nhiều so với các căn hộ chung cư. Với 2 tỷ đồng, khách chỉ có thể mua được đất hoặc cả nhà cả đất với diện tích nhỏ, nằm sâu trong ngõ ngách hoặc ở vị trí nhà xa trung tâm, giao thông không thuận tiện.

Bên cạnh đó, anh Tuấn cũng cho rằng, so với chung cư thì ở nhà riêng sẽ kém an toàn hơn bởi thông thường sẽ không có ban bảo vệ cũng như quản lý…Vì vậy, việc tìm khách cho thuê cũng sẽ khó khăn hơn so với chung cư.