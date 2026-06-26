Chuyến tàu đặc biệt chở hơn 1.200 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lăn bánh

Từ ngày 26/6, đôi tàu mang số hiệu PL1 và PL2 sẽ được đưa vào khai thác thường xuyên trên tuyến Hà Nội - Phủ Lý. Chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng đón nhân viên y tế tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Từ đây, nhân viên y tế sẽ tiếp tục được bố trí xe trung chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.