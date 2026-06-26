Chi tiết bảng lương mới của y bác sĩ từ 1/7
Mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026, nên lương y bác sĩ cũng sẽ tăng thêm 8%.
Đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi, Bộ Y tế nói gì?
Bộ Y tế cho biết ghi nhận kiến nghị miễn đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ người dân từ 65 tuổi trở lên trên phạm vi cả nước và sẽ phối hợp với các bộ, ngành xem xét.
Vinmec Hải Phòng áp dụng thành công kỹ thuật thay khớp vai đảo ngược
Bệnh nhân người Anh được điều trị thành công bằng kỹ thuật thay khớp vai đảo ngược (Reverse Shoulder Arthroplasty) lần đầu tiên được triển khai tại Vinmec Hải Phòng.
Chuyến tàu đặc biệt chở hơn 1.200 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lăn bánh
Việc hình thành Đoàn tàu Bạch Mai chở hơn 1.200 y bác sĩ là bước đi cụ thể trong chiến lược mở rộng mạng lưới kết nối của bệnh viện với các địa phương.
Mối liên hệ ly kỳ giữa Hòa Thân và kiệt tác 'Hồng Lâu Mộng'
Mối liên hệ giữa Hòa Thân và kiệt tác Hồng Lâu Mộng là một trong những giai thoại văn học và lịch sử thú vị nhất thời nhà Thanh.
Nắng nóng càn quét châu Âu, Paris cấm bán rượu
Giới chức Pháp cho biết việc uống rượu nơi công cộng sẽ bị cấm ở Paris, do các bệnh viện trong và xung quanh thủ đô đang quá tải vào đợt nắng nóng kỷ lục.
Cuộc sống mới của những hộ dân di dời khỏi sông Hồng
Nhường chỗ cho các dự án ven sông Hồng, hàng trăm hộ dân đã rời nơi ở quen thuộc, bước vào những tháng ngày tạm cư với nhiều lo toan về chỗ ở, sinh kế và tương lai.
Thiếu 0,25 điểm vào lớp 10 Hà Nội: Sĩ tử bật khóc, gửi gắm hy vọng vào phúc khảo
Chỉ thiếu 0,25 điểm để đỗ nguyện vọng 1, nhiều học sinh Hà Nội đang hồi hộp chờ kết quả phúc khảo với mong muốn có cơ hội bước vào ngôi trường mơ ước.
Du khách tìm cách giải nhiệt giữa đợt nóng kỷ lục ở châu Âu
Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm châu Âu, buộc du khách tại các điểm tham quan phải mang quạt cầm tay, tìm bóng râm và liên tục bổ sung nước.
Nhân chứng kể phút sinh tử trong trận động đất mạnh nhất thế kỷ ở Venezuela
Những người sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi hai trận động đất liên tiếp tấn công Venezuela, biến nhiều khu dân cư thành đống đổ nát chỉ trong vài phút.
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 26/6: Nền nhiệt giảm, chiều tối mưa dông
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 26/6 có xu hướng giảm nhiệt so với ngày trước, tuy nhiên ban ngày vẫn oi nóng, đề phòng chiều có mưa dông.
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 26/6: Chiều tối có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 26/6 từ chiều tối và tối, nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ metro đến nhà ở cho thuê: Hà Nội đang vẽ lại bản đồ phát triển đô thị
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Chiến dịch 500 ngày đêm tại Quảng Ninh: Những bàn tay gạt đất tìm lại tên tuổi liệt sĩ
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Giá xăng dầu hôm nay 26/6: Quay đầu tăng nhẹ
Lúc 6h ngày 26/6, giá dầu WTI ở mức 71,45 USD/thùng, tăng 1,6 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức 75,26 USD/thùng, tăng 1,52 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
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Giá vàng hôm nay 26/6: Đảo chiều tăng, quay lại mốc 4.000 USD/ounce
Sáng 26/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.035 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
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