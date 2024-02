Chuyên gia lý giải thời tiết nắng nóng bất thường ở Nam Bộ và TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 27/2, trả lời VTC News, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, so với mọi năm, tháng 2/2024 có đợt nắng nóng kéo dài với mức nhiệt cao, có nơi nhiệt độ cao nhất lên đến 37 độ C.

Nắng nóng kéo dài ở TP.HCM và Nam Bộ trong thời gian qua cho thấy thời tiết bất thường so với những năm trước.

"Những ngày vừa qua tại TP.HCM, nhiệt độ dao động trong khoảng 35 độ C - 36 độ C. Một số ngày, ở TP Biên Hòa (Đồng Nai), nhiệt độ trên 37 độ C. Tuy nhiên, so với mọi năm, nhiệt độ ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ lúc này cũng là bất thường.

Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài bất thường trong những ngày tới vẫn tiếp diễn. Nguyên nhân do El Nino đang diễn ra, tác động làm xu thế nhiệt tăng, ít mưa. Thông thường sẽ có những ngày hệ thống thời tiết thay đổi làm kết thúc đợt nắng nóng, sau vài ngày lại hình thành đợt mới. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này dự báo vẫn đang kéo dài", ông Quyết nói.

Theo Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thông thường từ trung tuần tháng 2 hàng năm, Nam Bộ sẽ bắt đầu xuất hiện nắng nóng một vài nơi tại các tỉnh miền Đông. Tuy nhiên, năm 2024 nắng nóng xuất hiện sớm tại các tỉnh Nam Bộ. Giống như những năm El Nino mạnh là 2015 - 2016, 2019 - 2020, năm 2023 - 2024 nắng nóng đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Ở các năm El Nino mạnh, nắng nóng tại Nam Bộ đã bắt đầu xuất hiện cục bộ trong tháng 12. Sang tháng 1, nắng nóng bắt đầu xuất hiện những đợt trên diện rộng với miền Đông. Chẳng hạn năm 2020, nắng nóng trong tháng 1 còn diễn ra gay gắt hơn so với năm nay hay năm 2016 nắng nóng cũng bắt đầu xuất hiện cục bộ từ ngày 6/1 tại các tỉnh miền Đông và có 1 đợt diện rộng từ ngày 20/1 - 24/1/2016, đợt 2 từ 29/1 - 5/2/2016.

So với tháng 2 của năm 2016 và năm 2020 thì tháng 2/2024, cường độ nắng nóng có phần gay gắt hơn. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận trong tháng 2/2016 và 2020 là 37 độ C tại Biên Hòa. Năm nay, nhiệt độ cao nhất tính đến hiện tại là 38 độ C (tại Biên Hòa vào ngày 15/2).

Dự báo năm 2024, nắng nóng sẽ diễn ra gay gắt như những năm hiện tượng El Nino mạnh, với những đợt nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày liên tục, tập trung trong tháng 3 và tháng 4, xảy ra diện rộng với cả Nam Bộ.