Mâu thuẫn chuyện uống rượu bia, đâm bạn nhậu tử vong

(VTC News) -

Ngày 8/12, Công an tỉnh Bình Dương di lý Nguyễn Tài Bảo (24 tuổi, quê Long An) từ Long An về Bình Dương để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 7/12, Thái Hoàng Nhật (23 tuổi, quê Kiên Giang) tổ chức nhậu tại phòng trọ ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Nhật gọi điện mời Nguyễn Tài Bảo và một người bạn khác đến tham gia.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Mai Huyên)

Khi Bảo và người bạn đến nơi, thấy Nhật đang uống bia, nhưng do trước đó đã uống rượu nên Bảo từ chối uống bia cùng nhóm của Nhật. Hành động này khiến Nhật khó chịu và chửi Bảo, cho rằng anh không tôn trọng mình.

Sau đó, Bảo cùng bạn trở về phòng trọ, nhưng trên đường đi, Nhật tiếp tục gọi điện thoại để chửi bới.

Bực tức, Bảo mang theo một cây kiếm, cùng người bạn quay lại phòng trọ của Nhật để "nói chuyện". Mặc dù đã được mọi người can ngăn, khi Bảo chuẩn bị rời đi, Nhật lớn tiếng thách thức: "Đâm đi, nếu dám!"

Không kiềm chế được cơn giận, Bảo cầm kiếm đâm vào bụng Nhật, khiến anh bị thương nặng. Nhật ôm vết thương chạy ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, đến giao lộ với đường Vũng Việt (Khu phố Đông Chiêu A, phường Tân Đông Hiệp) thì gục xuống.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, Nhật đã không qua khỏi.

Sau khi gây án, Nguyễn Tài Bảo bỏ trốn về quê ở Long An. Đến sáng 8/12, anh ta đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.