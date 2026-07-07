Chuẩn bị mổ ung thư gan, bất ngờ phát hiện thêm ung thư thực quản

(VTC News) -

Theo các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trước khi phẫu thuật gan, bệnh nhân được nội soi thực quản - dạ dày nhằm đánh giá tình trạng giãn tĩnh mạch thực quản, biến chứng thường gặp ở người mắc bệnh gan mạn tính.

Trong quá trình kiểm tra, êkíp phát hiện vùng niêm mạc thực quản bất thường. Kết quả sinh thiết sau đó xác định đây là ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản ở giai đoạn sớm.

Bác sĩ Đặng Hoàng Quốc, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa và Ung bướu, cho biết đây là trường hợp mắc đồng thời hai bệnh ung thư nguyên phát, nghĩa là hai khối u xuất hiện độc lập chứ không phải ung thư gan di căn sang thực quản.

Việc điều trị trở nên đặc biệt phức tạp do bệnh nhân vừa trải qua ca cắt gan trước đó khoảng hai tháng, thể trạng chưa hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Êkíp thực hiện ca mổ kéo dài 9 giờ để cắt bỏ đoạn thực quản chứa khối u, nạo vét hạch và tái tạo thực quản bằng dạ dày. Phẫu thuật phải can thiệp đồng thời ở ba vùng giải phẫu gồm cổ, lồng ngực và ổ bụng nhằm khôi phục đường tiêu hóa tự nhiên cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo bác sĩ Quốc, cả ung thư gan và ung thư thực quản đều là những bệnh lý diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện ở giai đoạn đầu nên rất dễ bị bỏ qua.

Người mắc ung thư thực quản thường chỉ xuất hiện cảm giác nuốt vướng, nuốt nghẹn nhẹ khi ăn thức ăn đặc hoặc thỉnh thoảng bị sặc. Những triệu chứng này dễ khiến nhiều người chủ quan vì không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt.

Đáng lo ngại, thực quản không có lớp thanh mạc bao bọc nên tế bào ung thư có thể nhanh chóng xâm lấn sang khí quản, các mạch máu lớn trong lồng ngực và nhiều cơ quan lân cận. Khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, cơ hội phẫu thuật triệt để giảm đáng kể.

Tương tự, ung thư gan cũng thường không gây triệu chứng rõ rệt cho đến khi khối u phát triển lớn, xâm lấn hoặc di căn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém và hiệu quả hạn chế.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế khi xuất hiện tình trạng nuốt nghẹn, nuốt vướng kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc các dấu hiệu bất thường ở đường tiêu hóa.

Những người có nguy cơ cao như thường xuyên sử dụng rượu bia, hút thuốc lá, mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản kéo dài hoặc có thói quen ăn uống quá nóng nên chủ động tầm soát định kỳ. Việc phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm bằng nội soi và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh giúp nâng cao khả năng điều trị khỏi, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng của các cơ quan tiêu hóa.