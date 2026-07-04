Người đàn ông xin dừng chữa ung thư để 'giữ lại những gì cuối cùng cho vợ con'

(VTC News) -

Người đàn ông ngồi lặng trên giường bệnh, mắt nhìn xuống sàn. Bên cạnh, người vợ cố kìm nước mắt nhưng rồi bật khóc. Chị không cầu xin điều gì khác ngoài việc chồng đồng ý tiếp tục điều trị.

Đó là khoảnh khắc mà BS.CKI Ninh Công Vi, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội), vẫn luôn nhớ mỗi khi nhắc đến một trong những bệnh nhân đặc biệt của mình. Câu chuyện sau đó được bác sĩ chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về sự đồng cảm của hàng nghìn người.

Vợ bất lực vì chồng không chịu điều trị ung thư.

Theo BS.CKI Ninh Công Vi, người đàn ông mắc ung thư thực quản, đang điều trị theo phác đồ xạ trị. Tuy nhiên, sau những đợt điều trị đầu tiên, anh nhiều lần bày tỏ mong muốn dừng lại, không phải vì sợ đau hay mất niềm tin vào y học mà vì hoàn cảnh gia đình đã bị bệnh tật bủa vây.

Không chỉ bản thân mắc ung thư thực quản, con của anh cũng đang điều trị ung thư máu tại bệnh viện chuyên khoa huyết học. Trước đó, cả bố và mẹ anh đều từng mắc ung thư. Gần như mọi khoản tích cóp của gia đình đều đã dành cho việc chữa bệnh.

“Em không muốn vợ con phải khổ thêm nữa”, người bệnh nói với bác sĩ. Trong căn phòng bệnh, người vợ ngồi cạnh chỉ biết lặng im. Khi nghe chồng một lần nữa từ chối điều trị, chị bật khóc.

Theo BS.CKI Ninh Công Vi, khi chứng kiến hai người cùng yêu thương nhau đến mức đều sẵn sàng hy sinh phần mình, ông rất xúc động. Người chồng chấp nhận từ bỏ cơ hội điều trị để giảm gánh nặng cho gia đình, còn người vợ chỉ mong giữ được chồng bên cạnh, dù phía trước là những khoản chi chưa biết xoay xở ra sao.

Ngày 5/5/2026, đến lịch bước vào đợt xạ trị tiếp theo, tình trạng bệnh của người đàn ông đã đến giai đoạn cần hoàn thành đầy đủ phác đồ mới có thể cải thiện. Tuy nhiên, vì kinh tế quá khó khăn, trong đợt đau nhiều trước đó, anh chỉ vào điều trị tại bệnh viện tỉnh gần nhà thay vì tiếp tục đến cơ sở chuyên khoa.

Biết bệnh nhân vắng lịch điều trị, lãnh đạo bệnh viện đã chủ động gọi điện hỏi thăm và động viên anh quay trở lại để tiếp tục xạ trị. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông thành thật chia sẻ rằng gia đình gần như đã kiệt quệ sau nhiều đợt điều trị.

Anh cũng mạnh dạn bày tỏ mong muốn bệnh viện có thể tạo điều kiện miễn, giảm thêm một phần chi phí để gia đình có cơ hội tiếp tục theo đuổi hành trình chữa bệnh.

Theo BS.CKI Ninh Công Vi, đây không phải trường hợp cá biệt. Trong thực tế, không ít bệnh nhân ung thư từng có ý định từ bỏ điều trị không phải vì hết hy vọng, mà vì sợ người thân phải gánh nợ.

“Điều khiến chúng tôi day dứt nhất không phải là chứng kiến bệnh nhân đau đớn vì bệnh tật, mà là khi họ vẫn còn cơ hội được cứu chữa nhưng lại xin dừng điều trị chỉ vì không còn đủ khả năng chi trả”, bác sĩ chia sẻ.

Thấu hiểu gánh nặng mà vợ chồng anh đang gồng gánh, ban lãnh đạo bệnh viện đã quyết định hỗ trợ một phần chi phí điều trị, như một lời cam kết sẽ đồng hành cùng người bệnh trên hành trình giành lại sự sống.

BS.CKI Ninh Công Vi thăm khám cho người bệnh.

Ung thư thực quản là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa có tỷ lệ tử vong cao nếu phát hiện muộn. Bệnh thường tiến triển âm thầm trong giai đoạn đầu, khiến nhiều người chỉ đến viện khi đã xuất hiện triệu chứng nuốt nghẹn, nuốt đau, sụt cân nhanh, đau tức ngực hoặc khàn tiếng.

Các yếu tố nguy cơ bao gồm hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, chế độ ăn nghèo rau xanh, thường xuyên ăn thực phẩm quá nóng hoặc thực phẩm chứa nhiều chất bảo quản. Người mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản kéo dài, Barrett thực quản cũng có nguy cơ cao hơn.

Hiện nay, tùy từng giai đoạn, người bệnh có thể được điều trị bằng phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích hoặc miễn dịch. Với nhiều trường hợp, việc tuân thủ đầy đủ phác đồ đóng vai trò quyết định hiệu quả điều trị, giúp kiểm soát khối u, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh không nên tự ý bỏ dở điều trị vì lo ngại chi phí hay bi quan về tiên lượng. Khi gặp khó khăn về kinh tế, cần trao đổi thẳng thắn với cơ sở điều trị để được tư vấn các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Với ung thư, mỗi đợt điều trị được duy trì đúng kế hoạch đều có thể mang lại thêm một cơ hội sống cho người bệnh và thêm thời gian ở bên những người mình yêu thương.