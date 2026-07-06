Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả chụp PET/CT cho bệnh nhân ung thư

(VTC News) -

Bộ Y tế đang đề xuất mở rộng phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế đối với một số kỹ thuật chẩn đoán và xét nghiệm ung thư chi phí cao, trong đó có chụp PET/CT. Nếu được thông qua, nhiều bệnh nhân sẽ giảm đáng kể khoản tiền phải tự chi trả trong quá trình điều trị.

Theo Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cơ quan này đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định nguyên tắc xây dựng danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế và hướng dẫn thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật đối với người tham gia bảo hiểm y tế.

Quá trình rà soát việc thực hiện Thông tư 35/2016 cùng các văn bản sửa đổi cho thấy nhiều quy định hiện hành chưa đủ rõ ràng, còn thiếu hoặc không theo kịp sự phát triển của khoa học, công nghệ trong khám chữa bệnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm như ung thư và tim mạch ngày càng gia tăng, một số điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế được đánh giá không còn phù hợp, làm hạn chế quyền lợi của người bệnh và khiến chi phí điều trị tăng lên.

Vì vậy, dự thảo bổ sung danh mục dịch vụ kỹ thuật có quy định cụ thể về điều kiện, tỷ lệ và mức thanh toán bảo hiểm y tế.

Kỹ thuật chụp PET/CT trong ung thư.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất thanh toán chi phí chụp PET/CT đối với bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ và ung thư thực quản. Điều kiện áp dụng là người bệnh được chẩn đoán xác định ung thư nhưng các phương pháp chẩn đoán khác chưa xác định được giai đoạn bệnh, tình trạng tái phát, di căn hoặc cần đánh giá đáp ứng điều trị.

Mức thanh toán bằng giá dịch vụ kỹ thuật và không quá một lần trong 12 tháng đối với mỗi người bệnh.

Dự thảo cũng mở rộng điều kiện thanh toán chụp PET/CT trong theo dõi sau điều trị đối với người mắc ulympho Hodgkin hoặc u lympho không Hodgkin. Người bệnh được thanh toán tối đa 4 lần trong vòng 24 tháng kể từ khi được chẩn đoán xác định mắc ung thư.

PET/CT được đánh giá là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại, không xâm lấn, có giá trị cao trong xác định giai đoạn bệnh, đánh giá hiệu quả điều trị cũng như phát hiện tái phát.

Ngoài chụp PET/CT, dự thảo còn bổ sung thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số xét nghiệm chỉ điểm ung thư. Trong đó, xét nghiệm định lượng CA 19-9 được đề xuất thanh toán cho các trường hợp ung thư đại trực tràng, gan, tụy và đường mật.

Theo cơ quan soạn thảo, việc mở rộng phạm vi thanh toán có thể làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chỉ định quá mức các xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên, mọi chỉ định vẫn phải tuân thủ hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và chịu sự giám định của cơ quan bảo hiểm xã hội, do đó nguy cơ lạm dụng được đánh giá ở mức thấp.

Nếu được ban hành, quy định mới sẽ giúp người bệnh tiếp cận sớm các kỹ thuật chẩn đoán cần thiết ngay tại cơ sở y tế phù hợp, giảm nhu cầu chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí đi lại và đặc biệt giảm gánh nặng tiền túi khi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.