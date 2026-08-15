Cảnh tan hoang sau trận động đất 7,7 độ richter tại Indonesia

Trong vòng nửa giờ sau trận động đất chính, ba dư chấn liên tiếp xảy ra với độ lớn lần lượt là 5,9; 5,6 và 6,1. Nhà chức trách cảnh báo rằng nhiều dư chấn khác có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.