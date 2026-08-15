Trận động đất khiến nhiều ngồi nhà bị hư hại. (Video: Reuters)
Động đất 7,7 độ richter rung chuyển Indonesia, ít nhất 20 người thiệt mạng
Trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi đảo Flores ở phía đông Indonesia khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.
Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đàm phán với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất đàm phán với Triều Tiên để chính thức chấm dứt tình trạng căng thẳng kéo dài.
Xả súng tại Mỹ khiến 6 người thiệt mạng
Vụ xả súng tại Michigan (Mỹ) khiến 6 người tiệt mạng; cảnh sát tiến hành cuộc tìm kiếm quy mô lớn xung quanh 2 ngôi nhà cùng khu vực rừng rậm.
Cảnh tan hoang sau trận động đất 7,7 độ richter tại Indonesia
Trận động đất mạnh 7,7 độ richter ngoài khơi đảo Flores (Indonesia) khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, nhiều công trình đổ sập và hàng nghìn người phải sơ tán.
Miền Bắc và Bắc Trung Bộ sắp bước vào đợt mưa lớn, có nơi trên 450mm
Từ đêm 17/8 đến ngày 21/8, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn, lượng mưa cục bộ có nơi lên đến 450mm/đợt, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.
Cụ bà tử vong trong ngôi nhà bốc cháy ở Đà Nẵng
Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện cụ bà 89 tuổi tử vong trong ngôi nhà 2 tầng.
12 đội bóng dự giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam 2026
Từ ngày 23 đến 29/8/2026,Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I 2026 sẽ diễn ra với sự tham dự của 12 đội bóng.
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