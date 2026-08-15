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Xuất bản ngày 15/08/2026 06:03 PM
Xuất bản ngày 15/08/2026 06:03 PM

Cảnh tan hoang sau trận động đất 7,7 độ richter tại Indonesia

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter ngoài khơi đảo Flores (Indonesia) khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, nhiều công trình đổ sập và hàng nghìn người phải sơ tán.

Trận động đất khiến nhiều ngồi nhà bị hư hại. (Video: Reuters)

Ngày 15/8, trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ngoài khơi Indonesia khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Nhiều tòa nhà và nhà dân đổ sập. Giới chức cho biết có hơn chục người dân bị thương. (Ảnh: AP)

Ngày 15/8, trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ngoài khơi Indonesia khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Nhiều tòa nhà và nhà dân đổ sập. Giới chức cho biết có hơn chục người dân bị thương. (Ảnh: AP)

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra tại khu vực Flores của Indonesia vào lúc 5h58 sáng (giờ địa phương), với độ sâu 10 km. Tâm chấn nằm cách thành phố Ende, thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara, khoảng 68 km về phía tây bắc.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra tại khu vực Flores của Indonesia vào lúc 5h58 sáng (giờ địa phương), với độ sâu 10 km. Tâm chấn nằm cách thành phố Ende, thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara, khoảng 68 km về phía tây bắc.

Nhà chức trách ban hành cảnh báo sóng thần và kêu gọi người dân sống ven biển di chuyển lên vùng đất cao. Tuy nhiên, cảnh báo sau đó được dỡ bỏ khi Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết dữ liệu giám sát không ghi nhận thay đổi đáng kể về mực nước biển. (Ảnh: AP)

Nhà chức trách ban hành cảnh báo sóng thần và kêu gọi người dân sống ven biển di chuyển lên vùng đất cao. Tuy nhiên, cảnh báo sau đó được dỡ bỏ khi Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết dữ liệu giám sát không ghi nhận thay đổi đáng kể về mực nước biển. (Ảnh: AP)

Trong cuộc họp báo vào chiều 15/8, ông Emanuel Melkiades Laka Lena, Thống đốc tỉnh Đông Nusa Tenggara, nơi có đảo Flores, kêu gọi người dân thận trọng trước “những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một trận sóng thần cực lớn hoặc một trận động đất lớn khác sắp xảy ra”. (Ảnh: AP)

Trong cuộc họp báo vào chiều 15/8, ông Emanuel Melkiades Laka Lena, Thống đốc tỉnh Đông Nusa Tenggara, nơi có đảo Flores, kêu gọi người dân thận trọng trước “những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một trận sóng thần cực lớn hoặc một trận động đất lớn khác sắp xảy ra”. (Ảnh: AP)

Trong vòng nửa giờ sau trận động đất chính, ba dư chấn liên tiếp xảy ra với độ lớn lần lượt là 5,9; 5,6 và 6,1. Nhà chức trách cảnh báo rằng nhiều dư chấn khác có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.

Trong vòng nửa giờ sau trận động đất chính, ba dư chấn liên tiếp xảy ra với độ lớn lần lượt là 5,9; 5,6 và 6,1. Nhà chức trách cảnh báo rằng nhiều dư chấn khác có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết khoảng 2.000 người dân tại Nagekeo, khu vực thuộc tỉnh nằm gần tâm chấn nhất, đã sơ tán. Nhiều ngôi nhà, nhà kho và cơ sở của chính quyền được báo cáo bị hư hại. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết khoảng 2.000 người dân tại Nagekeo, khu vực thuộc tỉnh nằm gần tâm chấn nhất, đã sơ tán. Nhiều ngôi nhà, nhà kho và cơ sở của chính quyền được báo cáo bị hư hại. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát trưởng Đông Nusa Tenggara Rudi Darmoko cho biết trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến nhiều công trình đổ sập. Tình trạng mất điện tại các thành phố và làng mạc không chỉ cản trở việc liên lạc, truyền tải thông tin mà còn khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát trưởng Đông Nusa Tenggara Rudi Darmoko cho biết trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến nhiều công trình đổ sập. Tình trạng mất điện tại các thành phố và làng mạc không chỉ cản trở việc liên lạc, truyền tải thông tin mà còn khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Reuters)

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