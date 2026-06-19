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Xuất bản ngày 19/06/2026 06:56 AM
Xuất bản ngày 19/06/2026 06:56 AM

Chữ đầu tiên trong 'bảng chữ cái' là chữ gì?

Khánh Sơn
Khánh Sơn
(VTC News) -

Không ít người trả lời sai ngay từ lần đầu tiên vì quá tự tin vào đáp án của mình, bạn có nằm trong số đó không?

Những câu đố mẹo luôn có sức hấp dẫn đặc biệt bởi chúng không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu mà chủ yếu kiểm tra khả năng quan sát, suy luận và sự cẩn thận của người chơi. Đôi khi đáp án nằm ngay trong câu hỏi, nhưng vì quá quen với lối suy nghĩ thông thường nên chúng ta lại bỏ qua chi tiết quan trọng nhất.

Câu đố lần này có nội dung rất đơn giản: "Chữ đầu tiên trong 'bảng chữ cái' là chữ gì?"

Nghe qua, nhiều người sẽ lập tức liên tưởng đến những chữ cái quen thuộc đã được học từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, đừng vội vàng trả lời. Hãy dành vài giây đọc lại câu hỏi một lần nữa và chú ý đến từng từ được sử dụng.

Liệu đáp án có thực sự là điều mà bạn đang nghĩ tới? Hay đây là một cái bẫy ngôn ngữ khiến người nghe dễ mắc sai lầm? Hãy thử đưa ra câu trả lời của mình và xem có bao nhiêu người xung quanh đồng tình với bạn nhé!

Chữ đầu tiên trong 'Bảng chữ cái' là chữ gì? (Ảnh minh họa)

Chữ đầu tiên trong 'Bảng chữ cái' là chữ gì? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

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