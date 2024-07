Chồng đốt nhà vì giận vợ

(VTC News) -

Ngày 24/7, theo tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An), đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân ở bản Chiếng Huống, xã Quang Phong, huyện Quế Phong.

Trước đó, khoảng 2h ngày 15/7, Công an xã Quang Phong, huyện Quế Phong tiếp nhận tin báo của chị Lang Thị Luân (SN 1986), trú tại bản Chiếng Huống, xã Quang Phong về việc ngôi nhà 3 gian của gia đình bị người khác đốt cháy, toàn bộ tài sản bị cháy hoàn toàn.

Cán bộ Viện kiểm sát và Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quang Phong báo cáo Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong nội dung vụ việc.

Cơ quan điều tra Công an huyện đã phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân huyện và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu giám định để xác định nguyên nhân cháy theo đúng quy định pháp luật.

Biết không thể che dấu hành vi vi phạm của mình nên đến gần 4h ngày 15/7, đối tượng Ngô Đình Nhật (SN 1988, chồng chị Luân), đã đến Công an xã Quang Phong xin đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nhật khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng nên đã tự đốt nhà mình để "cảnh cáo".

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quế Phong điều tra, làm rõ.