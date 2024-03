Bắt khẩn cấp kẻ 2 lần đổ xăng đốt nhà 'con nợ'

(VTC News) -

Ngày 28/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Tiên Lữ bắt khẩn cấp Vũ Thế Chung (SN 1986, ở tại thôn An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên).

Vũ Thế Chung tại cơ quan công an.

Ngày 25/3, Công an huyện Tiên Lữ tiếp nhận thông tin của Hoàng Văn T. (SN 1993, ở tại thôn Thống Nhất, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên).

Trong đơn, Hoàng Văn T. cho hay, khoảng 0h50 cùng ngày, có người đột nhập, đổ xăng vào khu vực cửa nhà T., sau đó châm lửa đốt, làm thiệt hại 1 khung cửa gỗ, 1 cánh cửa gỗ cùng một số đồ gia dụng, tổng trị giá khoảng 14 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 19/1/2024, gia đình T. cũng bị một người dùng xăng phóng hỏa làm cháy, hư hỏng hoàn toàn 1 xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade BKS 89B2-185.64, 1 xe máy Honda Wave BKS 29U5 – 2418 và 2 xe đạp, tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an huyện Tiên Lữ khám nghiệm hiện trường, thu thập các vật chứng, tài liệu có liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng.

Đến 20h ngày 26/3, cơ quan điều tra xác định người gây ra vụ việc trên là Vũ Thế Chung (SN 1986, ở tại thôn An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên), đang sống cùng bạn gái tại thôn Lệ Thủy (xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chung và thu giữ 1 xe điện, 1 áo khoác, 1 mũ bảo hiểm và 1 con dao nhọn. Chung khai nhận đã mang chúng theo trong lúc thực hiện hành vi phạm tội.

Chung khai nhận do anh T. vay tiền nhưng không trả. Vì quá bức xúc, Chung thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà anh T. vào ngày 25/3 và 19/1.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.