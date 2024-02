Chìm tàu cá, 4 ngư dân Phú Yên được cứu sống

(VTC News) -

Chiều 27/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, tàu cá gặp nạn là tàu PY 95345 TS, công suất 400CV.

Phương tiện này xuất bến ngày 26/2 tại cảng cá Phú Lạc (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) với 4 thành viên, thuyền trưởng là ông Phạm Lộc (SN 1973, sống ở TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Tàu cá Phú Yên bị phá nước, 4 ngư dân được cứu. (Ảnh minh họa)

10h25 ngày 27/2, khi tàu cá PY 95345 TS đang đánh bắt hải sản cách bờ biển Phú Yên về hướng Đông khoảng 90 hải lý thì bị vỡ và chìm. Cả 4 ngư dân đã xuống thuyền thúng thả trôi. Lúc này, khu vực Biển Đông có gió đông bắc cấp 4 - 5. Thuyền trưởng tàu cá yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Khoảng 13h cùng ngày, cả 4 ngư dân bị nạn đã được tàu cá BĐ 95840 TS (do ông Võ Chí Thanh ở Bình Định làm chủ) cứu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa) tiếp tục theo dõi, nắm tình hình 4 ngư dân trên, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, thông báo cho các lực lượng hiệp đồng biết để phối hợp xử lý.

Cách đây 5 ngày, 7 ngư dân Quảng Ngãi cũng được cứu sau tai nạn chìm tàu. Cụ thể, lúc 15h30 ngày 22/2, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nhận được thông báo rằng tàu cá QNg 50730-TS do ông Nguyễn Văn Trí (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng bị chìm do gặp sóng to, gió lớn.

Khu vực tàu cá bị chìm cách cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam khoảng 4 đến 5 hải lý; 7 thuyền viên bám vào các vật trôi nổi trên biển.

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đã điều 2 xuồng cao tốc ra khu vực tàu chìm, tìm kiếm các ngư dân trôi dạt trên biển. Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy cả 7 người bị nạn.