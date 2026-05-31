Kết quả PSG vs Arsenal, chung kết Champions League mới nhất

PSG 0 1 Arsenal 6' Havertz

Trận chung kết UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) PSG đấu với Arsenal diễn ra tại Budapest, Hungary tối 30/5. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu mới nhất. Kết thúc hiệp một, Arsenal tạm dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Kai Havertz.

Khoảnh khắc Kai Havertz ghi bàn mở tỷ số. (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng đến từ sai sót của hàng thủ PSG. Marquinhos phá bóng không tốt, bóng đập vào Leandro Trossard narey ngược về khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đội bóng Pháp. Havertz thoát xuống và dứt điểm rất mạnh ở góc hẹp đưa Arsenal vượt lên.

Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều sau bàn thắng mở tỷ số. PSG kiểm soát bóng tới 77% trong hiệp một, tung ra 6 cú sút và hưởng 4 quả phạt góc. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique gặp nhiều khó khăn trong việc đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia bị kèm chặt, còn các pha tấn công biên của PSG chưa đủ sắc để xuyên thủng hàng thủ Arsenal.

Các con số phản ánh đúng thế trận. PSG cầm bóng vượt trội nhưng chỉ có 1 cú sút trúng đích và không tạo ra cơ hội nguy hiểm rõ ràng. Arsenal chỉ kiểm soát bóng 23%, tung ra 3 pha dứt điểm, nhưng có bàn thắng từ cơ hội tốt nhất của hiệp một.

Đội hình PSG vs Arsenal

PSG: Matvey Safonov (39), Nuno Mendes (25), Willian Pacho (51), Marquinhos (5), Achraf Hakimi (2), Joao Neves (87), Vitinha (17), Fabian Ruiz (8), Khvicha Kvaratskhelia (7), Ousmane Dembele (10), Desire Doue (14).

Arsenal: David Raya (1), Piero Hincapie (5), Gabriel Magalhaes (6), William Saliba (2), Cristhian Mosquera (3), Declan Rice (41), Myles Lewis-Skelly (49), Martin Odegaard (8), Leandro Trossard (19), Kai Havertz (29), Bukayo Saka (7).