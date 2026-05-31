Giá xăng dầu hôm nay 31/5: Thị trường tĩnh lặng, kết thúc tuần giảm sâu

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động trước các thông tin khác nhau liên quan đến khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, giá dầu thế giới khép lại tháng 5 với mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, khi kỳ vọng về khả năng chấm dứt xung đột tại Trung Đông làm suy yếu những lo ngại kéo dài liên quan đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo các nhà phân tích, thị trường đang đặt cược vào khả năng một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ sớm được hoàn tất. Nhờ vậy, giá dầu cả tuần giảm sâu.

Trong báo cáo mới nhất, Commerzbank đã nâng dự báo giá dầu Brent lên mức 90 USD/thùng vào cuối tháng 9 và 85 USD/thùng vào cuối năm nay, dựa trên kịch bản hoạt động vận tải thông thường qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn trong 2 tháng nữa.

Giá dầu thế giới tuần qua giảm mạnh. (Ảnh minh họa: iStock).

Trong diễn biến khác, tại châu Á, Nhật Bản - thị trường phụ thuộc phần lớn vào nguồn dầu từ Trung Đông - đã ghi nhận lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng trước giảm 66% so với cùng kỳ năm trước.

Theo một số nguồn tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, văn bản này vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn chính thức từ Tổng thống Donald Trump cũng như giới lãnh đạo Iran.

Dù ghi nhận mức giảm mạnh trong tháng 5, giá dầu Brent và WTI hiện vẫn cao hơn khoảng 60 USD/thùng so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát. Điều này cho thấy thị trường vẫn thận trọng trước khả năng nguồn cung dầu có thể nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 28/5, giá xăng E5 RON92 giảm 1.082 đồng/lít, không cao hơn 23.258 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 1.395 đồng/lít, không cao hơn 24.154 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, không cao hơn 27.651 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, không cao hơn 20.442 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 500 đồng/lít; xăng không chì: 700 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut: 700 đồng/kg.