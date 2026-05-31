Dự báo thời tiết 31/5: Miền Bắc nắng nóng cục bộ, miền Nam có nơi mưa rất to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 31/5/2026

Từ nay đến hết đêm 31/5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Từ 1/6, mưa lớn ở các khu vực trên xu hướng giảm dần.

Ngày cuối tháng 5, miền Nam tiếp tục mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng mưa rào và dông ở một vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

Trong đó, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này dao động 32-34°C, có nơi vượt ngưỡng 34°C, tiệm cận mức nắng nóng nên thời tiết ban ngày cũng khá oi bức.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 31/5/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, phía Nam chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-35°C, có nơi trên 35°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, phía Nam có nơi dưới 27°C.

Nam Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.