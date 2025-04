'Cháy' vé máy bay nội địa dịp lễ 30/4

(VTC News) -

Thống kê từ Cục Hàng không, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay (trung bình 685 chuyến/ngày), tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các đường bay đi/đến TP.HCM với 5.083 chuyến (trung bình 462 chuyến/ngày).

Riêng đường bay kết nối Hà Nội - TP.HCM, các hãng hàng không dự kiến khai thác 1.261 chuyến, tăng 16%; cung ứng 305.000 ghế.

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 tăng cao, nhiều chặng hết vé. (Ảnh minh họa)

Theo khảo sát, đến thời điểm hiện tại, nhiều chặng bay nội địa dù giá vé cao nhưng luôn trong trình trạng kín chỗ hoặc chỉ còn rất ít chỗ trống.

Điển hình, ngày nghỉ lễ 30/4, giá vé máy bay chặng Hà Nội - Phú Quốc của Vietnam Airlines ở mức 4,38 triệu đồng, vé hạng thương gia không còn; Vietjet Air có 4/5 chuyến bay hết vé, giá vé của chuyến còn lại lên tới 4,3 triệu đồng.

Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, vé phổ thông trên các chuyến bay ban ngày và đầu giờ tối của Vietnam Airlines và Vietjet hết vé, chỉ còn các chuyến bay muộn sau 20h với giá vé 2,4-2,5 triệu đồng. Hãng Bamboo Airways chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá hơn 4,5 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Nha Trang của Vietnam Airlines chỉ còn vé phổ thông đặc biệt với giá vé lên tới 4,6 triệu đồng, vé thương gia gần 7,2 triệu đồng; Vietjet Air có 4/5 chuyến bay đã hết vé, riêng chuyến cuối cùng trong ngày giá vé từ 3,6-5 triệu đồng.

Đường bay Hà Nội - TP.HCM, giá vé của Vietnam Airlines và Vietjet từ 3,6-3,7 triệu đồng. Bamboo Airways có mức giá từ 2,5-3,4 triệu đồng.

"Để đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân được thuận lợi, an toàn, Cục Hàng không đã đề nghị các hãng bố trí nguồn lực, xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận chuyển của hành khách; theo dõi tình hình mở bán trên các đường bay, kịp thời bổ sung chuyến bay trên đường bay có nhu cầu cao, tăng cường khai thác vào các khung giờ thấp điểm, khung giờ đêm", Cục Hàng không cho biết.

Cục cũng yêu cầu các hãng thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí nguồn lực phục vụ. Đồng thời, cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực về khai thác, hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến vì lý do của hãng hàng không; duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng tăng cường kiểm soát công tác bán vé của đại lý, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển với hành khách trong trường hợp chuyến bay bị hủy, bị chậm kéo dài.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua vé máy bay giá rẻ

Theo thông báo của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM, dịp nghỉ lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và ngày Quốc tế Lao động 1/5 được nghỉ dài ngày là thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao, nhiều người tìm kiếm vé máy bay giá rẻ để du lịch, thăm thân nhân. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo trên mạng tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trong đó, thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng thường sử dụng, đó là: Giả mạo fanpage, website của hãng hàng không uy tín hoặc đại lý vé máy bay chính hãng. Ngoài ra, nhiều đối tượng đăng quảng cáo vé rẻ bất thường kèm thông điệp hấp dẫn: “vé hot, giá siêu hời, số lượng có hạn!”, kích thích lòng tham đặt vé số lượng lớn dành cho tổ chức, cơ quan để hưởng chênh lệch.

Kẻ lừa đảo thường yêu cầu chuyển khoản nhanh để “giữ chỗ”, sau đó cắt đứt liên lạc hoặc báo lỗi để dẫn dụ chuyển thêm để lấy lại tiền đã chuyển trước đó. Khách hàng nhận mã đặt vé/đặt chỗ giả, khi đến sân bay mới phát hiện không tồn tại giao dịch.

Bên cạnh việc phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM cũng hướng dẫn cách để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Người dân được khuyến cáo chỉ mua vé qua website chính thức hoặc đại lý được hãng hàng không ủy quyền; Kiểm tra kỹ fanpage, số điện thoại, địa chỉ (Lưu ý: Tương tác cao chưa chắc là thật); Không chuyển khoản cho cá nhân, nhất là khi không có hợp đồng hay xác nhận rõ ràng; Khi nghi ngờ, hãy gọi hotline chính thức của hãng hàng không để xác minh trước khi thanh toán.

"Vé rẻ bất thường – rủi ro phi thường, vì vậy, hãy là người tiêu dùng thông minh, tỉnh táo trước các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Khi bị lừa đảo, người dân nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý", Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM khuyến cáo.