Chân dung Shark Thủy vừa bị bắt về tội lừa đảo

(VTC News) -

Ông Nguyễn Ngọc Thủy được biết đến với tên Shark Thủy do từng là một trong những khách mời "quyền lực" của chương trình Thương vụ bạc tỉ - Shark Tank Việt Nam năm 2018 và 2019.

Ông Thủy sinh ngày 17/04/1982 tại Hà Nội. Năm 17 tuổi, ông Thủy bắt đầu con đường khởi nghiệp bằng một trung tâm luyện thi đại học cùng thầy giáo của mình. Sau đó, ông thử sức nhiều dự án kinh doanh khác nhau và quyết định từ bỏ lịch trình học tập tại Đại học Mỏ - Địa chất như nguyện vọng đăng ký ban đầu.

Năm 2008, ông thành lập công ty Egame, tiền thân Tập đoàn Egroup đã phát triển đến nay được 14 năm. Sau đó, ông xây dựng "hệ sinh thái giáo dục" Egroup với chuỗi công ty con phát triển về giáo dục, sức khỏe, thông tin.

Trong khoảng thời gian này, ông Thủy thành công với nhiều dự án giáo dục, điển hình như chuỗi Anh ngữ Apax English và Apax Leaders.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy từng nổi tiếng với chuỗi Anh ngữ Apax English và Apax Leaders.

Chỉ trong vòng 4 năm, sự phát triển vượt bậc của thương hiệu Apax đã làm thay đổi bộ mặt thị trường giáo dục tiếng Anh với hơn 100 trung tâm, 800 giáo viên bản ngữ và 75.000 học viên trên toàn quốc.

Ngoài sự nghiệp kinh doanh, ông Thủy được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam, bên cạnh 4 cá mập chính của Chương trình là Shark Vương (ông Trần Anh Vương, CEO của SAM Holdings), Shark Phú (ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse), Shark Linh (bà Thái Văn Linh – Giám đốc vận hành & chiến lược Quỹ đầu tư VinaCapital) và Shark Hưng (ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT CEN GROUP; Chủ tịch Công ty CEN INVEST).

Trong hai mùa tham gia vào Shark Tank Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Thủy luôn giữ tỷ lệ vàng của Shark Tank với lời đề nghị đầu tư vào 9 công ty trên truyền hình, trong đó có 8 công ty đã được rót vốn với tổng tiền đầu tư lên đến 74 tỉ đồng. Nổi bật là chuỗi đậu nành chuẩn hữu cơ Soya Garden, với 30 cửa hàng trên toàn quốc và 500.000 khách hàng mỗi tháng.

Ngoài Soya Garden, một startup đình đám khác được Shark Thủy đầu tư là We Escape. Đây là mô hình trò chơi giải đố, vượt chướng ngại vật trong không gian kín. Tương tự Soya Garden, vốn đầu tư thực tế cho We Escape cao gấp nhiều lần và lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Ngoài các dự án kể trên, một số startup khác được Shark Thủy hậu thuẫn như Xe lăn đa đăng VH (cùng góp vốn với 2 nhà đầu tư khác để đổi 1 tỷ đồng cho 36% cổ phần), Magic Book (đầu tư 550.000 USD cho 30% cổ phần)...

Ngày 26/3, thông tin tại họp báo Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame), Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame).

Hai người trên bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.