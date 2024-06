CĐV Nam Định leo rào sắt nhọn vào khán đài, đốt pháo sáng mừng vô địch

(VTC News) -

Một số cổ động viên Nam Định trèo qua cửa chắn để vào trong sân Thiên Trường, giữa thời điểm diễn ra trận đấu giữa CLB Nam Định và Khánh Hòa. Đây là trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Nam Định bởi đội bóng của địa phương này sẽ có lần đầu tiên giành chức vô địch V.League.

Hành động của các cổ động viên rất nguy hiểm bởi hàng rào được thiết kế cao và có thanh nhọn bảo vệ. Một vài người kịp lọt vào sân trước khi leo lên khán đài. Lực lượng an ninh trận đấu sau đó tiến tới nhắc nhở, ngăn chặn những hành động tương tự.

Cổ động viên trèo rào vào sân.

Bên cạnh sự việc này, cổ động viên Nam Định đốt pháo sáng sau khi đội nhà ghi bàn đầu hiệp hai. Sau trận đấu, các cổ động viên đốt pháo sáng ở 4 khán đài để ăn mừng chức vô địch.

Ban tổ chức sân Thiên Trường nhiều khả năng phải nhận án phạt vì để xảy ra những sự việc trên.

Trận đấu giữa Nam Định và Khánh Hòa thuộc vòng 25 V.League 2023/24. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt vô địch nếu giành 3 điểm, bởi họ đang hơn đội nhì bảng Bình Định 4 điểm trong khi V.League còn lại 2 vòng đấu.

CLB Nam Định quyết định mở cửa tự do ở 5 khán đài là B, C, D, A5, A6 để cổ động viên tiếp sức cho đội nhà. Do nhu cầu của cổ động viên quá lớn nên sức chứa của sân Thiên Trường không đủ phục vụ.

Cổ động viên đốt pháo sáng.

Khi trận đấu diễn ra, hàng nghìn cổ động viên đứng ngoài cửa sân bày tỏ mong muốn vào trong. Tuy nhiên, ban tổ chức đóng toàn bộ các cửa do quá tải.

Trận đấu khép lại với tỷ số 5-1. Hendrio và Lucas môi người ghi 1 bàn, Hendrio lập hat-trick.

CLB Nam Định giành chức vô địch V.League đầu tiên trong lịch sử (kể từ khi giải vô địch quốc gia mang tên V.League và vận hành theo mô hình chuyên nghiệp). Lần gần nhất họ vô địch giải quốc gia là năm 1985 với tên gọi A1 và tiền thân là đội Công Nghiệp Hà Nam Ninh.