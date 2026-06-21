Tấp nập thi công đường huyết mạch kết nối sân bay Long Thành

Theo ghi nhận tại công trường, đến nay công tác thi công nền và mặt đường đã hoàn thành hơn 70% khối lượng, trong khi tổng thể dự án đạt trên 45% giá trị theo hợp đồng. Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 45 m, tổng mức đầu tư hơn 647 tỷ đồng.