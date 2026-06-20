Sân bay Long Thành ngổn ngang trong mùa mưa, tiến độ có bị ảnh hưởng?

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại công trường sân bay Long Thành thời điểm tháng 6/2026 cho thấy nhiều hạng mục còn ngổn ngang. So với năm 2025, số lượng công nhân tại một số khu vực giảm đáng kể. Cùng với đó, những đợt mưa lớn liên tiếp khiến nhiều vị trí bị ngập, ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Một trong những hạng mục đang tác động trực tiếp đến tiến độ chung của dự án là gói thầu 4.8, gồm hệ thống đường giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật. Theo quan sát, nhiều đoạn tuyến hầm tuynel kỹ thuật vẫn chưa được thông suốt.

Đây là tuyến hầm dài khoảng 21,7 km, được bố trí bên dưới các tuyến giao thông trục chính của sân bay. Hầm tuynel được xem là "mạch máu" của toàn dự án khi kết nối hệ thống hạ tầng giữa nhà ga hành khách, tháp kiểm soát không lưu, trung tâm điều hành và nhiều công trình phụ trợ. Theo thiết kế, tuyến hầm có kích thước đủ để ô tô lưu thông bên trong, đồng thời là nơi lắp đặt hệ thống cáp điện, cáp tín hiệu cùng các tuyến hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài thời gian qua khiến nhiều khu vực quanh hầm tuynel bị ngập nước, gây khó khăn cho công tác thi công.

Không chỉ hầm tuynel, nhiều hạng mục thuộc hệ thống giao thông nội cảng như các tuyến đường kết nối, khu vực nhà xe và cầu dẫn vào nhà ga hành khách cũng chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của các dự án liên quan.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, 6 công trình thuộc dự án thành phần 4 (công trình dịch vụ mặt đất) phải hoàn thành xây dựng trong tháng 6 để kịp đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành từ tháng 8. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện hiện vẫn chậm so với kế hoạch.

Một trong những nguyên nhân chính là gói thầu 4.8 thuộc dự án thành phần 3 do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư chưa đáp ứng tiến độ.

Theo báo cáo, đến đầu tháng 6, giá trị thực hiện dự án thành phần 2 đạt khoảng 369/477 tỷ đồng, tương đương 78% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 22% so với kế hoạch.

Trong đó, cụm công trình đài kiểm soát không lưu cơ bản hoàn thành phần xây dựng nhưng vẫn phải chờ đấu nối điện, nước và hoàn thiện hạ tầng cảnh quan. Các trạm radar, trạm thu phát sóng cũng đã hoàn thành phần lớn khối lượng xây dựng nhưng chưa thể kết nối đồng bộ do phụ thuộc vào việc bàn giao tuyến hầm tuynel kỹ thuật.

Đến nay, nhiều đoạn tuyến tuynel vẫn chưa được thông, khiến việc kéo và lắp đặt cáp quang chưa thể triển khai theo đúng kế hoạch. Đồng thời, các hạ tầng thiết yếu như hệ thống điện, cấp thoát nước cũng chưa được bàn giao đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu và đưa các công trình vào khai thác.

Theo báo cáo, hệ thống điện trung thế vẫn chưa được cấp tới các cụm công trình của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), khiến các thiết bị chuyên ngành chưa thể vận hành chạy thử có tải. Một số thiết bị đã lắp đặt phải tạm thời tháo dỡ để bảo quản trong thời gian chờ cấp điện.

Trước đó, ngày 1/6, ACV đã phát động chiến dịch "180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án và đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác", triển khai đợt thi đua cao điểm trên toàn công trường.

Theo ACV, đến đầu tháng 6, các gói thầu xây lắp chính đã đạt hơn 64% giá trị hợp đồng. Trong kỳ báo cáo gần nhất, giá trị xây lắp tăng thêm 3,76%, tỷ lệ giải ngân tăng 1,44% so với tuần trước.

Nhiều hạng mục trọng điểm đạt tỷ lệ hoàn thành cao như sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga đạt trên 88%; hệ thống cung cấp nhiên liệu đạt hơn 92%; các tuyến giao thông kết nối hoàn thành gần 90% khối lượng.

Trong khi đó, nhà ga hành khách - hạng mục trung tâm của toàn dự án - đã hoàn thành phần kết cấu chính và đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt thiết bị với khối lượng thực hiện đạt khoảng hai phần ba.

Trong những ngày cao điểm tới, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành sẽ tập trung bổ sung nhân lực, thiết bị, nâng quy mô lao động lên hơn 9.000 người và tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp trên toàn công trường nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch.