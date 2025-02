Cặp sao phim 'Thần điêu đại hiệp' ly hôn

(VTC News) -

Cặp đôi Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy thông báo ly hôn. Trong dòng trạng thái trên trang cá nhân, hai diễn viên bày tỏ: "Cảm ơn vì đã gặp gỡ, từ nay về sau mỗi người đều bình an. Tương lai vẫn là cha mẹ của con, cùng nhau nuôi con trưởng thành".

Lời tuyên bố này khép lại hành trình 8 năm hôn nhân của cặp đôi, đồng thời xác nhận những tin đồn về mối quan hệ trục trặc vốn đã lan truyền trong giới giải trí suốt thời gian qua.

Thực tế, thông tin Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy rạn nứt đã xuất hiện từ lâu. Từ giữa năm 2024, những dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ của họ đã được giới truyền thông và người hâm mộ chú ý.

Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy ly hôn sau 9 năm bên nhau.

Tờ China Times từng đưa tin về việc các paparazzi ghi nhận sự thay đổi trong cách hành xử của cặp đôi. Theo đó, Trần Hiểu đã không còn gửi lời chúc mừng sinh nhật công khai đến Trần Nghiên Hy vào ngày 31/5/2024, điều mà trước đây anh vẫn luôn thực hiện.

Nghi vấn về sự đổ vỡ hôn nhân càng trở nên có cơ sở khi một nguồn tin tiết lộ Trần Hiểu đã đệ đơn ly hôn từ cuối năm 2023. Mặc dù cả hai nghệ sĩ đều giữ im lặng trước thông tin này, nhưng những động thái sau đó càng khiến dư luận tin rằng mối quan hệ của họ đã thực sự gặp vấn đề.

Đáng chú ý, vào tháng 9/2024, khi cha của Trần Nghiên Hy qua đời, Trần Hiểu đã không có bất kỳ động thái chia sẻ công khai nào, làm dấy lên tin đồn cặp đôi chỉ còn giao tiếp thông qua trợ lý.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu nên duyên khi cùng tham gia bộ phim Thần điêu đại hiệp (2014). Trên Sina, Trần Hiểu kể anh yêu thầm Trần Nghiên Hy, theo đuổi cô sau khi phim kết thúc.

Năm 2015, Trần Hiểu thuê đúc tượng Tiểu Long Nữ để làm quà cầu hôn bạn gái. Tài tử cho biết bức tượng được tạc theo đúng vóc dáng Trần Nghiên Hy, sau đó được đưa lên du thuyền trải đầy cánh hoa hồng, tạo bất ngờ cho bạn gái.

Cặp sao kết hôn tại Bắc Kinh ngày 19/7/2016, sinh con trai đầu lòng cùng năm. Sau khi kết hôn, cặp đôi có xu hướng sống kín đáo và ít xuất hiện cùng nhau trước truyền thông.

Trần Nghiên Hy, sinh năm 1983, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim điện ảnh You Are the Apple of My Eye (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) năm 2011, gặt hái danh hiệu "nữ thần học đường". Đầu năm 2021, cô xuất hiện trong show truyền hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 2 cùng nhiều nữ đồng nghiệp và gây ấn tượng với nhan sắc nổi trội. Những năm gần đây, cô hạn chế đóng phim, chủ yếu dành thời gian cho gia đình.

Trần Hiểu, sinh năm 1987, được biết đến rộng rãi với vai diễn Dương Quá trong phiên bản Thần điêu đại hiệp năm 2014, đóng cặp cùng Trần Nghiên Hy. Anh cũng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách như Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Mộng hoa lục và Con đường nhân sinh.