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Uruguay 0 1 Tây Ban Nha 42' Baena

Trận đấu giữa Uruguay và Tây Ban Nha diễn ra trên sân Akron ở Zapopan (Mexico) thuộc lượt trận thứ 3 bảng H World Cup 2026. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Uruguay vs Tây Ban Nha mới nhất tại đây.

Uruguay đấu với Tây Ban Nha ở lượt trận thứ 3 bảng H World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Đội hình Uruguay vs Tây Ban Nha

Uruguay: Fernando Muslera (23), Sebastian Caceres (3), Manuel Ugarte (5), Rodrigo Bentancur (6), Federico Valverde (8), Darwin Nunez (9), Guillermo Varela (13), Agustin Canobbio (14), Mathias Olivera (16), Maxi Araujo (20), Juan Manuel Sanabria (25).

Tây Ban Nha: Unai Simon (23), Marcos Llorente (5), Mikel Merino (6), Aymeric Laporte (14), Alex Baena (15), Rodri (16), Lamine Yamal (19), Pedri (20), Mikel Oyarzabal (21), Pau Cubarsi (22), Marc Cucurella (24).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng H

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Uruguay vs Tây Ban Nha, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng H như sau.