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Xuất bản ngày 26/06/2026 06:08 AM
Xuất bản ngày 26/06/2026 06:08 AM

Cập nhật tỷ số Nhật Bản vs Thụy Điển, bảng F World Cup 2026 mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Nhật Bản vs Thụy Điển mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Nhật Bản vs Thụy Điển thuộc bảng F World Cup 2026.

Nhật Bản00Thụy Điển

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Nhật Bản và Thụy Điển bắt đầu lúc 6h ngày 26/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Nhật Bản vs Thụy Điển mới nhất tại đây.

Nhật Bản đấu với Thụy Điển ở lượt trận cuối bảng F World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Nhật Bản đấu với Thụy Điển ở lượt trận cuối bảng F World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản đá chính: Zion Suzuki (1), Yukinari Sugawara (2), Kou Itakura (4), Ao Tanaka (7), Ritsu Doan (10), Daizen Maeda (11), Keito Nakamura (13), Daichi Kamada (15), Ayase Ueda (18), Ayumu Seko (20), Hiroki Ito (21).

Thụy Điển đá chính: Jacob Widell Zetterstrom (1), Gustaf Lagerbielke (2), Victor Lindelof (3), Isak Hien (4), Gabriel Gudmundsson (5), Alexander Isak (9), Anthony Elanga (11), Viktor Gyokeres (17), Yasin Ayari (18), Alexander Bernhardsson (21), Elliot Stroud (24).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng F

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Nhật Bản vs Thụy Điển, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng F như sau.

XHĐộiTHSĐ
1Hà Lan27-34
2Nhật Bản26-24
3Thụy Điển26-63
4Tunisia21-90
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